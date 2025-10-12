Cosenza Atalanta Under 23 in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

I giovani bianconeri di Salvatore Bocchetti sono pronti ad affrontare la nona giornata del girone C di Serie C.

Salvatore Bocchetti (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Cosenza Atalanta Under 23 in streaming gratis.

I ragazzi di Salvatore Bocchetti scendono in campo per la nona giornata del girone C di Serie C. La sfida con il Cosenza è in programma per domenica 12 ottobre 2025, con calcio d’inizio fissato per le ore 14.30.

Cosenza Atalanta Under 23 in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW

La Serie C è iniziata. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.

La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.

Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie
agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.

Cosenza Atalanta Under 23 in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW

Detto di Cosenza-Atalanta Under 23, la programmazione di Sky, relativa alla nona giornata, non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:

DOMENICA 12 OTTOBRE

Ore 12.30

  • MONOPOLI-SALERNITANA
    Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
  • VIS PESARO-TORRES
    Sky Sport Mix, Sky Sport 257 e NOW

Ore 14.30

  • COSENZA-ATALANTA U23
    Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
  • CASARANO-AUDACE CERIGNOLA
    Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
  • CITTADELLA-TRIESTINA
    Sky Sport 253 e NOW
  • CAVESE-TRAPANI
    Sky Sport 254 e NOW
  • POTENZA-LATINA
    Sky Sport 255 e NOW
  • SIRACUSA-SORRENTO
    Sky Sport 256 e NOW

Ore 17.30

  • BENEVENTO-TEAM ALTAMURA
    Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW
  • ASCOLI-PONTEDERA
    Sky Sport Mix, Sky Sport 252 e NOW
  • ALBINOLEFFE-LECCO
    Sky Sport 253 e NOW
  • OSPITALETTO FRANCIACORTA-ARZIGNANO VALCHIAMPO
    Sky Sport 254 e NOW

Ore 20.30

  • PRO PATRIA-UNION BRESCIA
    Sky Sport Max, Sky Sport 251 e NOW
  • SAMBENEDETTESE-RAVENNA
    Sky Sport Mix, Sky Sport 252 e NOW

LUNEDÌ 13 OTTOBRE

Ore 20.30

  • DOLOMITI BELLUNESI-LUMEZZANE
    Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW
  • TRENTO-PRO VERCELLI
    Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW

