Cosenza Atalanta Under 23 in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Cosenza Atalanta Under 23 in streaming gratis.
I ragazzi di Salvatore Bocchetti scendono in campo per la nona giornata del girone C di Serie C. La sfida con il Cosenza è in programma per domenica 12 ottobre 2025, con calcio d’inizio fissato per le ore 14.30.
Cosenza Atalanta Under 23 in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW
La Serie C è iniziata. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.
La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.
Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie
agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.
Cosenza Atalanta Under 23 in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW
Detto di Cosenza-Atalanta Under 23, la programmazione di Sky, relativa alla nona giornata, non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:
DOMENICA 12 OTTOBRE
Ore 12.30
-
MONOPOLI-SALERNITANA
Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
-
VIS PESARO-TORRES
Sky Sport Mix, Sky Sport 257 e NOW
Ore 14.30
-
COSENZA-ATALANTA U23
Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
-
CASARANO-AUDACE CERIGNOLA
Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
-
CITTADELLA-TRIESTINA
Sky Sport 253 e NOW
-
CAVESE-TRAPANI
Sky Sport 254 e NOW
-
POTENZA-LATINA
Sky Sport 255 e NOW
-
SIRACUSA-SORRENTO
Sky Sport 256 e NOW
Ore 17.30
-
BENEVENTO-TEAM ALTAMURA
Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW
-
ASCOLI-PONTEDERA
Sky Sport Mix, Sky Sport 252 e NOW
-
ALBINOLEFFE-LECCO
Sky Sport 253 e NOW
-
OSPITALETTO FRANCIACORTA-ARZIGNANO VALCHIAMPO
Sky Sport 254 e NOW
Ore 20.30
-
PRO PATRIA-UNION BRESCIA
Sky Sport Max, Sky Sport 251 e NOW
-
SAMBENEDETTESE-RAVENNA
Sky Sport Mix, Sky Sport 252 e NOW
LUNEDÌ 13 OTTOBRE
Ore 20.30
-
DOLOMITI BELLUNESI-LUMEZZANE
Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW
-
TRENTO-PRO VERCELLI
Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW