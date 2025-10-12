Cosenza Atalanta Under 23 in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Cosenza Atalanta Under 23 in streaming gratis.

I ragazzi di Salvatore Bocchetti scendono in campo per la nona giornata del girone C di Serie C. La sfida con il Cosenza è in programma per domenica 12 ottobre 2025, con calcio d’inizio fissato per le ore 14.30.

Cosenza Atalanta Under 23 in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW

La Serie C è iniziata. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.

La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.

Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie

agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.

Cosenza Atalanta Under 23 in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW

Detto di Cosenza-Atalanta Under 23, la programmazione di Sky, relativa alla nona giornata, non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:

DOMENICA 12 OTTOBRE

Ore 12.30

MONOPOLI-SALERNITANA

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW

Sky Sport Mix, Sky Sport 257 e NOW

Ore 14.30

COSENZA-ATALANTA U23

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW

Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW

Sky Sport 253 e NOW

Sky Sport 254 e NOW

Sky Sport 255 e NOW

Sky Sport 256 e NOW

Ore 17.30

BENEVENTO-TEAM ALTAMURA

Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW

Sky Sport Mix, Sky Sport 252 e NOW

Sky Sport 253 e NOW

Sky Sport 254 e NOW

Ore 20.30

PRO PATRIA-UNION BRESCIA

Sky Sport Max, Sky Sport 251 e NOW

Sky Sport Mix, Sky Sport 252 e NOW

LUNEDÌ 13 OTTOBRE

Ore 20.30