Lotito: «Flaminio? Stiamo procedendo. Io parlo nelle sedi istituzionali»

Il dossier Flaminio in casa Lazio è curato in prima persona dal patron e presidente Claudio Lotito, anche se nelle ultime settimane non sono arrivate novità significative in merito alla documentazione da presentare al Comune di Roma per procedere poi con la Conferenza dei servizi.

Come riporta l’edizione odierna de Il Tempo, Lotito è al lavoro con lo staff preposto per presentare tutti i documenti necessari per portare avanti l’iter burocratico, ma non mancano alcune criticità da superare, come i vincoli posti dalla Soprintendenza, i parcheggi in una zona già molto popolata oltre alla tenuta strutturale del nuovo impianto che sorgerebbe praticamente sopra il vecchio scheletro (ai 25.000 posti attuali se ne aggiungerebbero altri 25.000).

Per questi motivi siamo in una fase di stallo. La documentazione che la Lazio presenterà dovrà essere molto solida per evitare che sorgano dubbi che potrebbero rivelarsi invalicabili. Il Comune resta in attesa e continua a dirsi fiducioso, vista anche il suo grande interesse a riqualificare una zona abbandonata e ricca di degrado come quella del Flaminio.

Il dialogo fra le parti continua, come si è visto anche nella giornata di ieri quando Lotito e il sindaco Roberto Gualtieri si sono visti all’Assemblea dell’EFC. Proprio all’uscita dall’evento annuale che si è tenuto a Roma dell’ex ECA, che ha cambiato così nome, Lotito ha risposto stizzito a chi gli chiedeva novità sul nuovo stadio: «Se ho parlato con Gualtieri del Flaminio? A che serve se lo dico a lei? Lo stadio sta procedendo, stia tranquillo, io parlo nelle sedi istituzionali. Questa non era un’occasione, io sono un senatore e posso accedere quando voglio per parlare col sindaco. Qui sono in veste di presidente della Lazio, ma in Comune posso accedere anche come senatore. Se ne parlerò con Gualtieri? Già ne ho parlato».