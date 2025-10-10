MFE-Mediaset, stretta sulla governance della controllata Prosieben

MFE-Mediaset conclude il suo cammino in quella che si può definire come prima fase del consolidamento strutturale della controllata tedesca Prosiebensat. Infatti, con effetto immediato Michael Eifler e Simone Sole entrano nel Consiglio di sorveglianza del broadcaster bavarese, prendendo il posto di Klara Brachtlová e Christoph Mainusch. Due componenti in quota del gruppo Mediaset al posto di due membri dimessisi, espressione della holding ceca Ppf nel frattempo uscita da Prosiebensat dopo la conclusione dell’Opa del gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi.

Come precisato dalla stessa Prosiebensat, i due nuovi componenti del Consiglio di sorveglianza saranno eletti dagli azionisti nella prossima assemblea generale. Occasione che confermerà il pieno controllo di Mediaset su Prosiebensat con il gruppo italiano che è salito fino al 75,6% del capitale sociale.

«Le rispettive competenze ed esperienze interculturali saranno molto preziose per il proseguimento della nostra trasformazione», ha commentato la presidente del Consiglio di sorveglianza di Prosieben Maria Kyriacou, aggiungendo che «grazie alle maggiori capacità del consiglio siamo ben attrezzati per sostenere l’allineamento continuo con il nostro azionista di maggioranza».

Come riporta l’edizione odierna de Il Sole 24 Ore, con queste due nomine, MFE-Mediaset può contare su sei componenti nel Consiglio di sorveglianza su un totale di nove membri. Eifler, socio dello studio legale Eifler Grandpierre Weber Rechtsanwälte und Notare di Francoforte, porta in dote quasi 30 anni di esperienza nel diritto societario. Esperto di fusioni e acquisizioni, corporate governance e ristrutturazioni, ha una riconosciuta familiarità con il mondo delle imprese italiane, che assiste da anni nei loro investimenti in Germania.

Accanto a lui siederà Simone Sole, group head of finance and M&A di Mfe, manager con oltre 20 anni di esperienza nel settore dei media. In passato ha seguito la finanza, lo sviluppo aziendale e le relazioni con gli investitori del gruppo, oltre a sedere nei CdA di Ei Towers ed Endemol. Come detto, si conclude così la prima fase della nuova gestione MFE, che adesso punta a invertire il trend evidenziato dalla revisione al ribasso delle stime di Prosiebensat per il 2025.

Intanto, mentre in Germania si continua a lavorare, MFE è alla ricerca di emittenti su cui investire per il suo progetto paneuropeo. In Portogallo ci sono colloqui con Impresa, il gruppo che controlla la rete televisiva Sic e il settimanale Expresso. Si tratta ancora di una fase esplorativa, ma l’operazione è stata confermata all’Autorità di vigilanza portoghese dei mercati. Anche se, da quanto filtra, da qualche giorno sarebbe scaduto il periodo di esclusiva per la trattativa, mossa dalla logica di un rafforzamento di Mediaset nella penisola iberica in cui già opera come Mediaset España. Proprio per questo le quotazioni su questa operazione sono in diminuzione.