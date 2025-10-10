Estonia Italia dove vederla? Questa sera, sabato 11 ottobre 2025, gli Azzurri tornano in campo per un match fondamentale: Estonia-Italia, valida per il Gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Il calcio d’inizio è fissato alle 20:45 e la partita si giocherà alla Le Coq Arena di Tallinn, capitale estone.

Estonia Italia dove vederla? Come seguire il match

La buona notizia per i tifosi italiani è che il match sarà trasmesso in chiaro su Rai 1. Non serve quindi alcun abbonamento: basterà sintonizzarsi sul primo canale Rai per seguire la diretta con il commento dedicato.

Estonia-Italia in streaming

Chi preferisce lo streaming potrà guardare la partita gratis su RaiPlay, la piattaforma ufficiale Rai accessibile da pc, smartphone, tablet e smart TV. Basta scaricare l’app o collegarsi al sito per assistere all’incontro in tempo reale, senza costi aggiuntivi. In alternativa, diversi portali sportivi seguiranno il match con dirette testuali live, aggiornando minuto per minuto su azioni e risultato.

Estonia Italia dove vederla? Perché è un match chiave

Estonia-Italia non è una semplice partita di qualificazione: è una sfida chiave per il cammino degli Azzurri. L’Italia, dopo un avvio complicato, cerca punti preziosi per risalire la classifica e tenere vive le speranze di qualificazione diretta. Dall’altra parte l’Estonia battuta nettamente nella gara di andata in Italia che ha segnato il debutto di Gattuso sulla panchina della Nazionale.

In sintesi, il fischio d’inizio di Estonia–Italia è alle 20:45: la partita sarà visibile in TV su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Un appuntamento imperdibile per tutti i tifosi che vogliono sostenere gli Azzurri in questa corsa verso il Mondiale 2026.