Genoa e Samp: «Stiamo individuando la struttura finanziaria per il nuovo Ferraris»

«La Società ha richiesto all’Amministrazione Comunale un ulteriore confronto propedeutico all’invio della versione definitiva dei documenti per l’avvio dell’iter».

Lo stadio Luigi Ferraris di Genova (Foto: Simone Arveda/Getty Images)

In seguito alla pubblicazione di alcune dichiarazioni rilasciate negli ultimi giorni da alcuni esponenti politici, il Consiglio di Amministrazione di Genova Stadium S.r.l. – società partecipata in misura paritetica da Genoa Sampdoria, avente quale scopo l’implementazione del progetto di ammodernamento e riqualificazione dello stadio Luigi Ferraris e delle aree limitrofe – ha rilasciato una nota con alcune precisazioni.  

«La Società, unitamente ai due club, è impegnata nello sviluppo di un progetto condiviso avente ad oggetto la riqualificazione del “Ferraris”. Tale impegno congiunto procede in un clima di piena collaborazione, con l’obiettivo comune – condiviso anche con l’Amministrazione Comunale – di restituire alla città e alle tifoserie un impianto moderno, funzionale e all’altezza delle ambizioni di entrambi i club», si legge nel comunicato. 

«Il progetto si sta evolvendo nel pieno rispetto dalla normativa vigente (c.d. “Legge Stadi”) e in costante interlocuzione con l’Amministrazione Comunale, che la Società desidera ringraziare per la continua disponibilità e collaborazione», prosegue la nota congiunta di Genoa e Sampdoria. 

I due club hanno spiegato che «come è noto, la Società ha già presentato al Comune di Genova una bozza del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali e una bozza del Piano Economico-Finanziario, documenti che vedono il coinvolgimento di partner di primario standing e di principali operatori internazionali del settore, a garanzia della qualità e della solidità della proposta». 

«Genova Stadium, insieme ai club soci e ai propri partner, è attivamente impegnata nell’individuazione della struttura finanziaria più idonea all’attuazione dell’operazione, con la determinazione di portare a compimento un progetto di fondamentale importanza per i club e per la città di Genova», si legge ancora. 

Il tema della sostenibilità economico-finanziaria dell’operazione era stato affrontato recentemente anche da Calcio e Finanza all’interno della rubrica Football Affairs. «La Società ha richiesto all’Amministrazione Comunale un ulteriore confronto propedeutico all’invio della versione definitiva dei documenti necessari alla stessa Amministrazione per l’avvio dell’iter». 

