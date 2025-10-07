Twitter down? Perché il social network di Elon Musk non funziona

Twitter non funziona. Il problema riguarda il celebre social network (di proprietà di Elon Musk, e ora chiamato X), che sta impedendo l’accesso ai profili da parte degli utenti: sono tante le segnalazioni arrivate su Downdetector, la piattaforma specializzata che raccoglie e comunica i problemi su vari siti e applicazioni.

In particolare, su Downdetector sono state oltre 400 le segnalazioni di malfunzionamenti da parte del noto social network a partire dalla mattinata odierna, martedì 7 ottobre 2025. Ancora ignote tuttavia le cause che hanno portato ai problemi per l’applicazione.

Twitter non funziona, i problemi

Il problema che sta interessando Twitter sembra avere una portata globale, con segnalazioni di malfunzionamenti provenienti da diverse parti del mondo. Gli utenti riportano difficoltà nel loggarsi e accedere alla homepage con una schermata di errore che invita a provare il procedimento più tardi.

Anche in questi minuti diversi utenti non riescono ad accedere al social network, per diversi problemi legati al login che di fatto impedisce di accedere alla homepage e poter sfruttare i vari servizi disponibili.

