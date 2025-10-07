Qualificazioni Europei, dove vedere Italia Ucraina Under 17 in tv e streaming

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Italia Ucraina Under 17 tv streaming, gara valida per la terza giornata delle qualificazioni europee di categoria.
Continua il percorso verso gli Europei Under 17 per gli Azzurrrini del commissario tecnico Daniele Franceschini, vittoriosi all’esordio con l’Estonia e sconfitti di misura dal Montenegro. Ora le speranze di accedere alla seconda fase passano tutte dalla sfida con gli ucraini, che sono in testa al raggruppamento, insieme al Montenegro, con 4 punti.
Dove vedere Italia Ucraina Under 17 tv streaming – Quando si gioca e tutti i dettagli
Italia-Ucraina Under 17, match valido per la terza giornata delle qualificazioni europee di categoria, si terrà martedì 7 ottobre 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 14.30. La sfida non sarà visibile in televisione, ma solamente in streaming grazie a Vivo Azzurro TV, canale tematico della FIGC.
I convocati di Franceschini:
PORTIERI:
- Lorenzo Costoli (Genoa)
- Tommaso Mazzi (Fiorentina)
DIFENSORI:
- Giampaolo Bonifazi (Roma)
- Cristian Cioffi (Roma)
- Jacopo Del Fabro (Juventus)
- Djibril Diallo (Parma)
- Andrea Donato (Inter)
- Edoardo Dario Rocca (Inter)
- Ludovico Varali (Parma)
CENTROCAMPISTI:
- Nana Jeffrey Baffoh (Sassuolo)
- Edoardo Biondini (Empoli)
- Tito Maria Fabbri (Modena)
- Francesco Gasparello (Atalanta)
- Gioele Giammattei (Roma)
- Mattia Guaglianone (Roma)
ATTACCANTI:
- Thomas Corigliano (Juventus)
- Marcello Fugazzola (Atalanta)
- Delis Gjeci (Inter)
- Jacopo Landi (Empoli)
- Diego Perillo (Empoli)