Juve Next Gen Ravenna in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Juve Next Gen Ravenna in streaming gratis.
I ragazzi di Massimo Brambilla scendono in campo per l’ottava giornata del girone B di Serie C. La sfida con il Ravenna è in programma per domenica 5 ottobre 2025, con calcio d’inizio fissato per le ore 12.30.
Juve Next Gen Ravenna in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW
La Serie C è iniziata. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.
La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW, che si conferma come Title Sponsor del torneo.
Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie
agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.
Juve Next Gen Ravenna in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW
Detto di Sambenedettese-Juve Next Gen, la programmazione di Sky per le sfide di campionato di Serie C non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:
DOMENICA 5 OTTOBRE
Ore 12.30
- JUVENTUS NEXT GEN-RAVENNA
Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
- NOVARA-TRIESTINA
Sky Sport Max, Sky Sport 258 e NOW
Ore 14.30
- SALERNITANA-CAVESE
Sky Sport 251 e NOW
- CATANIA-SIRACUSA
Sky Sport 252 e NOW
- TRAPANI-GIUGLIANO
Sky Sport 253 e NOW
- CASERTANA-CASARANO
Sky Sport 254 e NOW
- PRO VERCELLI-DOLOMITI BELLUNESI
Sky Sport 255 e NOW
- PRO PATRIA-TRENTO
Sky Sport 256 e NOW
Ore 17.30
- ALCIONE MILANO-L.R. VICENZA
Sky Sport 252 e NOW
- CARPI-PERUGIA
Sky Sport 253 e NOW
- TEAM ALTAMURA-POTENZA
Sky Sport 254 e NOW
- SORRENTO-MONOPOLI
Sky Sport 255 e NOW
- FORLÌ-GUIDONIA MONTECELIO
Sky Sport 256 e NOW
Ore 20.30
- INTER U23-OSPITALETTO FRANCIACORTA
Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e NOW
- AUDACE CERIGNOLA-COSENZA
Sky Sport 253 e NOW
- GUBBIO-PONTEDERA
Sky Sport 254 e NOW
- ARZIGNANO VALCHIAMPO-ALBINOLEFFE
Sky Sport 255 e NOW