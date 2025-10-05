Inter Under 23 Ospitaletto in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

I giovani bianconeri di Stefano Vecchi sono pronti ad affrontare l’ottava giornata del girone A di Serie C.

Di
Redazione
Altre notizie
Il calcio in TV
vecchi
Stefano Vecchi (Foto: Emilio Andreoli/Getty Images)

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Inter Under 23 Ospitaletto in streaming gratis.

I ragazzi di Stefano Vecchi scendono in campo per l’ottava giornata del girone A di Serie C. La sfida con l’Ospitaletto è in programma per domenica 5 ottobre 2025, con calcio d’inizio fissato per le ore 20.30.

Inter Under 23 Ospitaletto in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW

La Serie C è iniziata. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.

La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW, che si conferma come Title Sponsor del torneo.

Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie
agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.

Inter Under 23 Ospitaletto in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW

Detto di Lumezzane-Inter Under 23, la programmazione di Sky per la Serie C, relativa alla settima giornata, non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:

DOMENICA 5 OTTOBRE

Ore 12.30

  • JUVENTUS NEXT GEN-RAVENNA
    Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
  • NOVARA-TRIESTINA
    Sky Sport Max, Sky Sport 258 e NOW

Ore 14.30

  • SALERNITANA-CAVESE
    Sky Sport 251 e NOW
  • CATANIA-SIRACUSA
    Sky Sport 252 e NOW
  • TRAPANI-GIUGLIANO
    Sky Sport 253 e NOW
  • CASERTANA-CASARANO
    Sky Sport 254 e NOW
  • PRO VERCELLI-DOLOMITI BELLUNESI
    Sky Sport 255 e NOW
  • PRO PATRIA-TRENTO
    Sky Sport 256 e NOW

Ore 17.30

  • ALCIONE MILANO-L.R. VICENZA
    Sky Sport 252 e NOW
  • CARPI-PERUGIA
    Sky Sport 253 e NOW
  • TEAM ALTAMURA-POTENZA
    Sky Sport 254 e NOW
  • SORRENTO-MONOPOLI
    Sky Sport 255 e NOW
  • FORLÌ-GUIDONIA MONTECELIO
    Sky Sport 256 e NOW

Ore 20.30

  • INTER U23-OSPITALETTO FRANCIACORTA
    Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e NOW
  • AUDACE CERIGNOLA-COSENZA
    Sky Sport 253 e NOW
  • GUBBIO-PONTEDERA
    Sky Sport 254 e NOW
  • ARZIGNANO VALCHIAMPO-ALBINOLEFFE
    Sky Sport 255 e NOW

La Formula 1 e la MotoGP, le coppe europee UEFA, l’NBA e tutto il grande tennis ATP e WTA Tour. Tutto questo è NOW. Clicca qui per scoprire di più.