DAZN, sconto per il MyClubPass: l’offerta attiva fino al 5 ottobre

Gli appassionati di calcio hanno una nuova opportunità per seguire la propria squadra del cuore in Serie A: DAZN MyClubPass (clicca qui per tutte le info), il piano pensato per chi vuole guardare tutte le partite della sua squadra in esclusiva, è attualmente disponibile a prezzo scontato fino al 5 ottobre.
DAZN MyClubPass: cos’è e come funziona
Con DAZN MyClubPass puoi scegliere la tua squadra preferita di Serie A e vedere tutte le 38 partite di campionato, in casa e in trasferta.
Il pacchetto include anche:
-
show pre e post partita,
-
highlights di tutte le gare,
-
contenuti on demand dedicati,
-
accesso su due dispositivi contemporaneamente connessi alla stessa rete internet.
Un’esperienza che permette di vivere il calcio come allo stadio, ma comodamente da casa o in mobilità.
Prezzi di listino di DAZN MyClubPass
Senza promozioni, i costi ufficiali di DAZN MyClubPass sono:
-
Piano annuale in unica soluzione: 329 € (pari a 27,42 € al mese).
-
Piano annuale con pagamento mensile: 29,99 € al mese.
DAZN MyClubPass a sconto: la promo attuale
Fino al 5 ottobre, chi non ha un abbonamento DAZN attivo (ex abbonati che hanno già disdetto, nuovi clienti o utenti con pacchetto Goal o Sports) può approfittare della promo esclusiva sul piano annuale a rate mensili:
👉 19,99 € al mese invece di 29,99 € per 12 mesi (clicca qui per maggiori informazioni)
Si tratta di uno sconto di 10 euro al mese, pari a un risparmio complessivo di 120 euro in un anno.
Chi può attivare l’offerta scontata
Il piano DAZN MyClubPass a sconto è disponibile per:
-
nuovi abbonati,
-
tifosi con un abbonamento Goal o Sports,
-
ex clienti DAZN che hanno già perfezionato la disdetta del vecchio abbonamento.
Fino a quando attivare DAZN MyClubPass a sconto
La promo è valida fino al 5 ottobre, salvo proroghe o nuove iniziative. Dopo questa data, il piano tornerà al prezzo standard.
Perché conviene attivare DAZN MyClubPass a sconto
-
Permette di seguire solo la tua squadra del cuore in Serie A Enilive.
-
Include tutte le partite, pre e post gara e highlights.
-
Costa 19,99 € al mese per un anno, contro i 29,99 € del prezzo pieno.
-
Offre un risparmio annuale di 120 euro rispetto al listino.
Con DAZN MyClubPass a sconto i tifosi possono vivere la passione della propria squadra a un prezzo speciale, senza perdersi neanche una partita della Serie A Enilive. Se sei un nuovo cliente o un ex abbonato, hai tempo fino al 5 ottobre per attivare la promozione e seguire la tua squadra con un Pass dedicato.