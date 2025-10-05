Bologna Pisa in streaming gratis? Segui il match in diretta

Le due squadre scendono in campo per la sesta giornata di campionato allo stadio Dall’Ara.

La Serie A prosegue con la sesta giornata: Bologna-Pisa, in programma domenica 5 ottobre alle ore 15.00 allo stadio Dall’Ara.

Bologna Pisa in streaming gratis – Dove vederla in tv e streaming

La sfida sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), la piattaforma streaming di sport che ha, come per la scorsa stagione, sette partite in esclusiva assoluta e tre in co-esclusiva.

Come vedere Bologna Pisa su DAZN

  • Gli abbonati DAZN potranno guardare l’incontro su:
  • smart TV compatibili;
  • dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Apple TV e Google Chromecast;
  • console di gioco;
  • smartphone, tablet e PC tramite l’app o il sito ufficiale.

