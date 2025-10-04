Formula 1, GP Singapore in streaming gratis? Guarda la gara in diretta

La stagione arriva al diciotessimo appuntamento dopo la vittoria di Verstappen a Singapore.

Se hai cliccato su questo articolo starai probabilmente cercando un modo di vedere GP Singapore in streaming gratis.

Il Mondiale di Formula 1, dopo aver assistito alla vittoria di Verstappen a Baku, continua il suo percorso in Asia per il diciottesimo Gran Premio della stagione.

GP Singapore in streaming gratis – Il via alle ore 14.00

Il GP di Singapore non sarà disponibile gratuitamente in Italia, ma sarà trasmesso domenica 5 ottobre 2025, alle ore 14.00 in diretta su Sky, che detiene i diritti di trasmissione del campionato di Formula 1. Di seguito, il programma completo della giornata di domenica:

Domenica 5 ottobre

  • Ore 9.20: F1 Academy – Gara 2
  • Ore 12.30: Paddock Live
  • Ore 14: F1 – Gara
  • Ore 16: Paddock Live Post-Gara
  • Ore 16.30: Debriefing
  • Ore 17: Notebook
  • Ore 17.15: Race Anatomy

GP Singapore in streaming gratis – La gara su Now

Per chi non fosse abbonato a Sky e volesse seguire il GP di Singapore in streaming, la gara sarà visibile anche su Now, il servizio in streaming che offre tutto lo spettacolo del calcio e dello sport di Sky. Seguire il GP di Singapore in streaming su Now è semplice. Basta scegliere immediatamente l’offerta Sport, che consente di accedere a tutti i contenuti sportivi che sono parte della proposta di Sky.

L’offerta Sport comprende le emozioni del Calcio e dello Sport firmato Sky: la Serie A TIM 2024-29 con 3 partite su 10 ogni giornata, la UEFA Champions League 2024-2027 in esclusiva con 185 partite su 203 a stagione, il calcio europeo, i motori e molto altro.

Il Pass mensile ha un costo di 24,99 euro e dura 30 giorni. Si attiva al momento dell’acquisto e si può disdire il rinnovo automatico senza alcun vincolo entro 24 ore prima della scadenza del periodo di visione. Tuttavia, è possibile approfittare dell’offerta da 14,99 euro al mese, con il vincolo per 12 mesi.

GP Singapore in streaming gratisSu NOW una proposta ricca e flessibile

Il GP di Singapore in streaming è solo uno degli eventi live che possono essere seguiti su NOW.

La proposta di NOW non è soltanto ricca, ma anche flessibile, perché sarà possibile seguire tutti gli eventi su diversi tipi di dispositivi: Smart TV, Smartphone, Tablet, PC, Game Console, Google Chromecast e NOW Smart Stick.

In particolare, proprio grazie al NOW Smart Stick, sarà possibile trasformare in pochi istanti ogni televisore in una Smart TV: saranno sufficienti una connessione a internet (velocità minima di 2,5Mbps) e un ingresso HDMI.

