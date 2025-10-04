Atalanta Como in streaming gratis? Segui la sfida in diretta

La Serie A prosegue con la sua quinta giornata: Atalanta-Como, in programma sabato 4 ottobre alle ore 20.45 al New Balance Stadium.

Atalanta Como in streaming gratis – Dove vederla in tv e streaming

La sfida sarà trasmessa in diretta sia su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) che su Sky e NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), offrendo quindi agli appassionati diverse opzioni per seguire la partita.

Come vedere Atalanta Como su DAZN

  • Gli abbonati DAZN potranno guardare l’incontro su:
  • smart TV compatibili;
  • dispositivi come Amazon Fire TV StickApple TV e Google Chromecast;
  • console di gioco;
  • smartphone, tablet e PC tramite l’app o il sito ufficiale.

Atalanta Como su Sky e NOW

Chi preferisce la diretta Sky potrà seguire Lecce-Milan sui canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213). In alternativa, con NOW sarà possibile assistere alla gara in streaming su dispositivi mobili o smart TV, grazie al Pass Sport.

