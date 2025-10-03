Verona Sassuolo in streaming gratis? Segui la sfida in diretta

Le due squadre scendono in campo per la sesta giornata di campionato allo stadio Unipol Domus.

Di
Redazione
Altre notizie
Il calcio in TV
verona
(Photo by Francesco Scaccianoce/Getty Images)

La Serie A prosegue con la sua quinta giornata: Verona-Sassuolo, in programma venerdì 3 ottobre alle ore 20.45 allo stadio Bentegodi.

Verona Sassuolo in streaming gratis – Dove vederla in tv e streaming

La sfida sarà trasmessa in diretta sia su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) che su Sky e NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), offrendo quindi agli appassionati diverse opzioni per seguire la partita.

Come vedere Verona Sassuolo su DAZN

  • Gli abbonati DAZN potranno guardare l’incontro su:
  • smart TV compatibili;
  • dispositivi come Amazon Fire TV StickApple TV e Google Chromecast;
  • console di gioco;
  • smartphone, tablet e PC tramite l’app o il sito ufficiale.

Verona Sassuolo su Sky e NOW

Chi preferisce la diretta Sky potrà seguire Lecce-Milan sui canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213). In alternativa, con NOW sarà possibile assistere alla gara in streaming su dispositivi mobili o smart TV, grazie al Pass Sport.

Tutta la Serie A Enilive 2025/26 è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva
e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora.