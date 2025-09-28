Sassuolo Udinese in streaming gratis? Segui il match in diretta

La Serie A prosegue con la quinta giornata: Sassuolo-Udinese, in programma domenica 28 settembre alle ore 12.30 al Mapei Stadium.

Sassuolo Udinese in streaming gratis – Dove vederla in tv e streaming

La sfida sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), la piattaforma streaming di sport che ha, come per la scorsa stagione, sette partite in esclusiva assoluta e tre in co-esclusiva.

Come vedere Sassuolo Udinese su DAZN