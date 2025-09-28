Potenza Atalanta Under 23 in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Potenza Atalanta Under 23 in streaming gratis.

I ragazzi di Salvatore Bocchetti scendono in campo per la sesta giornata del girone C di Serie C. La sfida con il Potenza è in programma per domenica 28 settembre 2025, con calcio d’inizio fissato per le ore 12.30.

Potenza Atalanta Under 23 in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW

La Serie C è iniziata. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.

La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.

Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie

agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.

Potenza Atalanta Under 23 in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW

Detto di Potenza-Atalanta Under 23, la programmazione di Sky, relativa alla settima giornata, non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:

DOMENICA 28 SETTEMBRE

Ore 12.30

POTENZA-ATALANTA U23

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW

TRENTO-ARZIGNANO VALCHIAMPO

Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW

Ore 15.00

CASARANO-SALERNITANA

Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW

BENEVENTO-TRAPANI

Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW

VIRTUS VERONA-UNION BRESCIA

Sky Sport 253 e NOW

CROTONE-CASERTANA

Sky Sport 254 e NOW

TRIESTINA-RENATE

Sky Sport 255 e NOW

ALBINOLEFFE-NOVARA

Sky Sport 256 e NOW

Ore 17.30

AUDACE CERIGNOLA-CATANIA

Sky Sport Mix, Sky Sport 252 e NOW

SIRACUSA-COSENZA

Sky Sport 253 e NOW

LATINA-TEAM ALTAMURA

Sky Sport 254 e NOW

Sky Sport 254 e NOW PERGOLETTESE-DOLOMITI BELLUNESI

Sky Sport 255 e NOW

Ore 20.30

LUMEZZANE-INTER U23

Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW

LECCO-GIANA ERMINIO

Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e NOW

MONOPOLI-CAVESE

Sky Sport 254 e NOW

LUNEDÌ 29 SETTEMBRE

Ore 20.30