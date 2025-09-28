Lutto nel mondo del giornalismo: è morto Carlo Sassi

Lutto nel mondo del giornalismo: è morto a 95 anni Carlo Sassi, storica voce della moviola della Domenica Sportiva. Nato a Milano e grande appassionato di calcio, tentò anche la carriera da calciatore e, dopo un provino fallito per l’Inter, giocò per alcuni anni in serie C e nei dilettanti.

Venne assunto in Rai dal 1960, dove lavorò fin da subito per La Domenica Sportiva. Fu grazie a lui che divenne popolare la moviola, lanciata da Enzo Tortora, che allora conduceva la trasmissione, nel ’95. Il suo esordio avvenne il 22 ottobre 1967 con il gol fantasma di Gianni Rivera nel derby tra Inter e Milan.

Sassi curò prima la moviola insieme a Bruno Pizzul, poi divenne titolare di una rubrica intitolata Pronto moviola, in cui commentava gli episodi di persona ascoltando il parere dei calciatori. Rimase alla Domenica Sportiva fino al 1991 prima di condurre, assieme a Sandro Ciotti, Quasi Gol e di affiancare Fabio Fazio e Marino Bartoletti in Quelli che il calcio dal 1993 al 2001