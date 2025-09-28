Mondiali, dove vedere Italia Australia Under 20 in tv e streaming

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Italia Australia Under 20 tv streaming, gara valida per la prima giornata dei Mondiali di categoria.
Inizia il cammino nella rassegna iridata di categoria, che si tiene in Cile, per gli Azzurrini di Carmine Nunziata, al ritorno sulla panchina dell’Under 20 dopo una buona parentesi in Under 21.
Dove vedere Italia Australia Under 20 tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli
Italia-Australia Under 20, match valido per la prima giornata dei Mondiali di categoria, si terrà all’Estadio Elías Figueroa Brander di Valparaíso, domenica 28 settembre 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 22.00. La sfida sarà visibile in chiaro su Rai Sport e in streaming sul servizio dedicato della televisione di Stato RaiPlay.
I convocati di Nunziata:
PORTIERI:
- Alessandro Nunziante (Udinese)
- Jacopo Seghetti (Livorno)
- Lapo Siviero (Torino).
DIFENSORI:
- Wisdom Amey (Pianese)
- Cristian Cama (Roma)
- Christian Corradi (Trento)
- Emanuel Benjamín de Santana Balbinot (Real Madrid)
- Fellipe Jack Ozilio Moreira Pacheco (Spezia)
- Javison Osarumwense Idele (Atalanta)
- Andrea Natali (AZ Alkmaar)
CENTROCAMPISTI:
- Alessandro Berretta (Giana Erminio)
- Mattia Mannini (Juve Stabia)
- Lorenzo Riccio (Atalanta)
- Emanuele Sala (Milan)
- Jacopo Sardo (Monza)
ATTACCANTI:
- Jamal Iddrissou (Inter)
- Ismaël Konaté (Empoli)
- Mattia Liberali (Catanzaro)
- Mattia Mosconi (Inter)
- Alvin Obinna Okoro (Juventus)
- Marco Romano (Genoa)