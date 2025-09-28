La Supercoppa di Francia sbarca in Kuwait: 15ª volta all’estero nelle ultime 17 edizioni

Nuova stagione e nuovo Paese per la Supercoppa di Francia. La sfida, in programma il prossimo gennaio tra il PSG (campione di Francia e vincitore della Coppa di Francia) e l’Olympique Marsiglia (secondo in campionato), sarà infatti giocata in Kuwait, come reso noto dalla lega calcio transalpina.

“La 31ª edizione del Trophée des Champions si svolgerà giovedì 8 gennaio 2026 in Kuwait. La sfida andrà in scena al Jaber Al-Ahmad International Stadium di Kuwait City.Reinaugurato nel 2015, il Jaber Al-Ahmad International Stadium ha una capienza di 58.000 posti e ospita, tra le altre, le partite della nazionale del Kuwait”.

La Supercoppa di Francia è sbarcata all’estero per la prima volta nel 2009: da allora, considerando anche l’edizione in Kuwait, si è giocata per 15 volte all’estero e solo due volte in Francia.

Le ultime edizioni: