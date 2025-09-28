La Supercoppa di Francia sbarca in Kuwait: 15ª volta all’estero nelle ultime 17 edizioni

Nuova stagione e nuovo Paese per la Supercoppa di Francia. La sfida, in programma il prossimo gennaio tra il PSG (campione di Francia e vincitore della Coppa di Francia) e l’Olympique Marsiglia (secondo in campionato), sarà infatti giocata in Kuwait, come reso noto dalla lega calcio transalpina.
“La 31ª edizione del Trophée des Champions si svolgerà giovedì 8 gennaio 2026 in Kuwait. La sfida andrà in scena al Jaber Al-Ahmad International Stadium di Kuwait City.Reinaugurato nel 2015, il Jaber Al-Ahmad International Stadium ha una capienza di 58.000 posti e ospita, tra le altre, le partite della nazionale del Kuwait”.
La Supercoppa di Francia è sbarcata all’estero per la prima volta nel 2009: da allora, considerando anche l’edizione in Kuwait, si è giocata per 15 volte all’estero e solo due volte in Francia.
Le ultime edizioni:
- 2009: Bordeaux-Guingamp 2-0, giocata in Canada (Montréal)
- 2010: Olympique Marsiglia-Paris Saint-Germain 0-0 (5-4 dtr), giocata in Tunisia (Tunisi)
- 2011: Lilla-Olympique Marsiglia 4-5, giocata in Marocco (Tangeri)
- 2012: Montpellier-Olympique Lione 2-2 (2-4 dtr), giocata negli Stati Uniti (Harrison)
- 2013: Paris Saint-Germain-Bordeaux 2-1, giocata in Gabon (Libreville)
- 2014: Paris Saint-Germain-Guingamp 2-0, giocata in Cina (Pechino)
- 2015: Paris Saint-Germain-Olympique Lione 2-0, giocata in Canada (Montréal)
- 2016: Paris Saint-Germain-Olympique Lione 4-1, giocata in Austria (Klagenfurt)
- 2017: Monaco-Paris Saint-Germain 1-2, giocata in Marocco (Tangeri)
- 2018: Paris Saint-Germain-Monaco 4-0, giocata in Cina (Shenzen)
- 2019: Paris Saint-Germain-Rennes 2-1, giocata in Cina (Shenzen)
- 2020: Paris Saint-Germain-Olympique Marsiglia 2-1, giocata in Francia (Lens)
- 2021: Lilla-Paris Saint-Germain 1-0, giocata in Israele (Tel Aviv)
- 2022: Paris Saint-Germain-Nantes 4-0, giocata in Israele (Tel Aviv)
- 2023: Paris Saint-Germain-Tolosa 2-0, giocata in Francia (Parigi)
- 2024: Paris Saint-Germain-Monaco 1-0, giocata in Qatar (Doha)