Chi è il beneficiario effettivo del Milan? I documenti consegnati al Comune per San Siro

Chi è il beneficiario effettivo del Milan? La risposta è stata data da RedBird al Comune di Milano nei documenti consegnati per l’operazione San Siro.

In particolare, come anticipato dall’avvocato Felice Raimondo,

la scorsa settimana sia l’Inter che il Milan hanno fornito ulteriore documentazione all’avvocato Toffoletto, che segue l’operazione per il Comune da un punto di vista legale.

Per quanto riguarda il club rossonero, RedBird in una nota datata 17 luglio spiega: “Ai sensi del Loan Agreement datato 20 dicembre 2024 tra ACM Intermediate Holding B.V., ACM Bidco B.V. in qualità di Borrower, Sheva Investments Limited in qualità di initial lender, Intertrust Management Ireland Limited in qualità di Administrative Agent e CSC Trustees Limited in qualità di Collateral Agent, Sheva Investments Limited, entità collegata a Elliott Investment Management LP ha concesso un prestito ad ACM Bidco B.V. per un importo complessivo di circa 485 milioni di euro”.

“Finché i prestiti previsti dal Loan Agreement rimarranno in essere, Sheva Investments Limited o un suo affiliato designato avrà diritto a nominare due membri del consiglio di amministrazione di AC Milan. I termini del Loan Agreement riconoscono che RedBird Capital Partners e le sue affiliate controllano l’elezione della maggioranza del consiglio di amministrazione di ACM e non conferiscono ad alcuna entità collegata a Elliott ulteriori diritti di governance. Inoltre, Elliott e le sue affiliate non detengono alcuna quota azionaria in AC Milan”.

“La gestione di RB FC Holdings, C.V. e RB FC Holdings Fund IV AIV C.V. è attribuita esclusivamente rispettivamente a RB FC Holdings Gen Par LLC e RCP Fund IV GenPar LLC, entrambe affiliate di RedBird Capital Partners, e, di conseguenza, RedBird Capital Partners non ha affidato a nessun altro gestore separato e non affiliato la gestione di una partecipazione economica pari o superiore al 10% in tali entità”.

“Alla data odierna, l’ultimate beneficial owner di ciascuna tra ACM Bidco B.V., ACM Intermediate Holding B.V., Football Intermediate Cooperatief U.A., Football Holdings C.V., FB Aggregator C.V., RB FC Holdings Fund IV AIV C.V. e RB FC Holdings C.V., come riportato al registro UBO (Ultimate Beneficial Owner) olandese, rimane il sig. Gerald J. Cardinale”, conclude il Milan.