MotoGP, GP Motegi in streaming gratis? Guarda la gara in diretta

Se hai cliccato su questo articolo starai probabilmente cercando un modo di vedere GP Motegi in streaming gratis.

Dopo la vittoria di Marc Marquez a San Marino, il motomondiale prosegue la sua stagione con il 17° appuntamento stagionale facendo tappa questa volta in Asia.

GP Motegi in streaming gratis – Il via alle ore 7.00

Il GP di Motegi non sarà disponibile gratuitamente in diretta in Italia, ma sarà trasmesso domenica 28 settembre 2025, alle ore 07.00 in diretta su Sky, che detiene i diritti di trasmissione del campionato della MotoGP. Di seguito, il programma completo per il weekend:

Notte sabato 27 – mattina domenica 28 settembre

Ore 2.35: MotoGP – warm up

Ore 3: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 3.30: Paddock Live

Ore 4: Moto3 – gara

Ore 5: Paddock Live

Ore 5.15: Moto2 – gara

Ore 6.15 – Paddock Live Gara

Ore 6.30: Grid

Ore 7: MotoGP – gara

Ore 8: Zona Rossa

Ore 9: Race Anatomy MotoGP

GP Motegi in streaming gratis – La gara su NOW

Per chi non fosse abbonato a Sky e volesse seguire il GP di Motegi in streaming, la gara sarà visibile anche su NOW (clicca qui per abbonarti a NOW), il servizio in streaming che offre tutto lo spettacolo del calcio e dello sport di Sky. Seguire il GP di Motegi in streaming su NOW è semplice. Basta scegliere immediatamente l’offerta Sport, che consente di accedere a tutti i contenuti sportivi che sono parte della proposta di Sky.

L’offerta Sport comprende le emozioni del Calcio e dello Sport firmato Sky: la Serie A TIM 2024-29 con 3 partite su 10 ogni giornata, la UEFA Champions League 2024-2027 in esclusiva con 185 partite su 203 a stagione, il calcio europeo, i motori e molto altro.

Il Pass mensile ha un costo di 24,99 euro e dura 30 giorni. Si attiva al momento dell’acquisto e si può disdire il rinnovo automatico senza alcun vincolo entro 24 ore prima della scadenza del periodo di visione. Tuttavia, è possibile approfittare dell’offerta da 14,99 euro al mese, con il vincolo per 12 mesi.

GP Motegi in streaming gratis – Su NOW una proposta ricca e flessibile

Il GP di Motegi in streaming è solo uno degli eventi live che possono essere seguiti su NOW.

La proposta di NOW non è soltanto ricca, ma anche flessibile, perché sarà possibile seguire tutti gli eventi su diversi tipi di dispositivi: Smart TV, Smartphone, Tablet, PC, Game Console, Google Chromecast e NOW Smart Stick.

In particolare, proprio grazie al NOW Smart Stick, sarà possibile trasformare in pochi istanti ogni televisore in una Smart TV: saranno sufficienti una connessione a internet (velocità minima di 2,5Mbps) e un ingresso HDMI.