La NBA protagonista su Sky Sport: oltre 180 partite in diretta

Sky Sport è vicina a chiudere un nuovo tassello nella partita dei diritti televisivi sul basket. Secondo quanto risulta, l’emittente si appresta ad acquisire da ESPN un pacchetto di gare NBA, che si aggiungerebbe a quello già garantito da NBCU.

La nuova stagione NBA su Sky metterebbe a disposizione oltre 180 partite in diretta tra regular season e playoff, con eventi premium come Christmas Day e All Star Game. L’accordo comprenderebbe anche le Conference Finals – una live e una in differita ogni anno – e soprattutto le NBA Finals, che saranno in differita nel 2026 e live dal 2027.

Il basket sarà così grande protagonista della nuova stagione sportiva su Sky. Il nuovo canale Sky Sport Basket riunirà infatti in una destinazione unica per gli appassionati la pallacanestro italiana, europea e statunitense. A partire da domani, quando su Sky sarà trasmessa in diretta la Supercoppa italiana. Poi toccherà alla Serie A – LBA (con 60 partite della stagione regolare, 2 per ogni turno e sempre il big match della giornata; 2 partite per turno dei quarti di finale dei playoff; tutte le semifinali e tutte le finali.

Inoltre, tutte le partite delle prossime 3 stagioni della Coppa Italia) è uno degli importanti pilastri dell’offerta di Sky dedicata al basket, che comprende anche l’EuroLeague e l’EuroCup, in esclusiva per le prossime 3 stagioni e, come detto, anche le nuove grandi sfide della NBA a partire da ottobre.