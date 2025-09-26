Monza, i dettagli dell’operazione Beckett Layne: c’è anche un bond da 17 milioni

C’è anche un bond da 17 milioni nell’operazione che ha portato Beckett Layne Ventures ad acquisire la maggioranza del Monza. Il fondo statunitense, infatti, ha finanziato l’operazione tramite equity e tramite anche una parte di debito, con un prestito obbligazionario quotato alla Borsa di Vienna, come appreso da Calcio e Finanza da documenti ufficiali consultati.

Nelle scorse settimane, Beckett Layne Ventures ha creato la catena di controllo in Italia per l’operazione, che passa dalla creazione di due holding di diritto italiane: la “Beckett Layne Sports S.p.A.” e la “Red & White S.p.A.”. In particolare, la catena di controllo parte dagli USA con la holding “Beckett Layne Sports I LLC”, che possiede il 100% della Beckett Layn Sports Spa la quale, a sua volta, è proprietaria della Red & White.

Entrambe le società hanno sede legale a Roma, con un Consiglio d’Amministrazione composto da tre consiglieri:

Mauro Baldissoni, che è anche presidente della società;

l’avvocato Gianluca Cambareri dello studio Tonucci & Partners (lo studio che ha assistito Beckett Layne);

l’avvocato Giuseppe Santarelli, sempre dello studio Tonucci & Partners.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà salire fino al numero di sette membri, votati dall’assemblea degli azionisti e in carica per tre esercizi.

Secondo lo statuto, entrambe le società hanno per oggetto tra gli altri temi “l’attività di assunzione e gestione di partecipazioni in altre società italiane ed estere, qualunque ne sia l’oggetto sociale nonché di finanziamento sotto qualsiasi forma e di coordinamento tecnico, finanziario e amministrativo delle società partecipate”.

Beckett Layne Sports e il bond da 17 milioni

L’operazione per l’acquisto del Monza si è conclusa con una parte di equity da garantire a Fininvest pari a 30 milioni di euro per il 100% della società, così suddivisi:

il 10% (pari a 3 milioni di euro) al momento della firma dell’accordo lo scorso luglio;

il 70% al momento del closing, ovverosia 21 milioni di euro;

il restante 20%, pari a 6 milioni di euro, al momento dell’acquisizione del restante 20% delle quote del Monza entro giugno 2026.

Ieri, così, Beckett Layne ha versato 21 milioni nelle casse di Fininvest. Soldi che in parte ha ricevuto da un bond. A metà settembre, come si legge nei documenti che Calcio e Finanza ha consultato, il CdA di Beckett Layne Sports Spa si è riunito per definire l’operazione che ha garantito alla società una parte della liquidità per completare l’operazione, ovverosia l’emissione “di un prestito obbligazionario non convertibile”.

“Mediante l’emissione dei Titoli, la Società intende reperire adeguate risorse finanziarie necessarie a finanziare l’acquisto” della quota di maggioranza del Monza, si legge ancora nei documenti. Si tratta in particolare di un bond quotato alla Borsa di Vienna, con un valore di 17 milioni di euro e inizialmente sottoscritto “dalla società CCM Entertaiment II Holdings LLC o altra società o veicolo di investimento riconducibile alla società di investimento Corrum Capital Management”, nome nuovo che spunta nell’operazione. Il bond è stato ufficialmente quotato ieri, 25 settembre, alla Borsa di Vienna.