Inizia oggi la discussione del Consiglio comunale di Milano sulla delibera, approvata dalla giunta guidata dal sindaco Giuseppe Sala, per la vendita del Meazza, e delle aree limitrofe, a Inter e Milan dando così il via la progetto di costruzione per un nuovo stadio dei due club, che continuerebbero a convivere nell’area di San Siro.

Sarà un gioco di voti per il passaggio della delibera a cui serviranno 25 voti per passare con alcuni membri della maggioranza di centrosinistra che hanno già espresso il loro voto contro la delibera.

Consiglio Comunale San Siro diretta – Ora e oggetto della seduta

Nella nota pubblicata dal Comune, la seduta odierna del Consiglio comunale viene così presentata: «Il Programma dei lavori prevede la discussione della delibera di “Approvazione degli elementi essenziali per la compravendita del compendio immobiliare comprensivo dello Stadio ‘Giuseppe Meazza’ (…) a seguito della proposta presentata da A.C. MILAN S.P.A. e F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A (…)” (qualora licenziata dalle commissioni consiliari competenti)».

La seduta inizierà alle 16.30 e terminerà alle 20.30, ma si tratta solamente di un primo appuntamento, visto che un altro Consiglio è fissato per lunedì 29 settembre con inizio alle 16.30 e finirà solamente dopo la votazione della delibera.

Consiglio Comunale San Siro diretta – Come seguire la seduta in diretta

Un tema di vitale importanza per la città di Milano, e non solo, come il San Siro la cui discussione è attesa anche dai vertici del calcio nazionale, che si augurano come l’amministrazione di Milano non si faccia fuggire via l’occasione di dotare il capoluogo lombardo di uno stadio completamente rinnovato e che possa valorizzare un’area consistente della città.

Il Consiglio comunale è visibile a tutti tramite la pagina dedicata del Comune di Milano, attraverso la sua WebTvRadio o direttamente dalla pagina YouTube di Palazzo Marino.

