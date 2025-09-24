San Siro, Scaroni: «Siamo in dirittura d’arrivo: sono fiducioso»

Prima del fischio di inizio di Milan-Lecce di ieri sera valida per i sedicesimi di Coppa Italia, il presidente dei rossoneri Paolo Scaroni ha commentato le ultime novità riguardanti il voto in Consiglio comunale sulla delibera che permetterebbe la vendita dell’attuale Meazza, con annesse aree limitrofe, al club di via Aldo Rossi e all‘Inter.

«È un tema di cui mi occupo da molti anni, almeno 4-5 anni – ha esordito Scaroni a SportMediaset –. Mi sembra che siamo in dirittura d’arrivo e sono fiducioso che arriveremo alla meta. Sono fiducioso perché alla fine abbiamo bisogno di un nuovo stadio per il Milan, per l’Inter, per Milano, per le competizioni internazionali e non riesco ad immaginare che Milano non abbia uno stadio dove possiamo avere le coppe, possiamo avere le nazionali e tutto quello che ci viene richiesto dalla UEFA, oltre naturalmente al Milan e all’Inter».

Nella giornata di ieri, le due società hanno ufficializzato l’incarico per il nuovo stadio a due studi internazionali come Norman Foster e Manica: «Naturalmente io ho sempre detto che voglio fare a Milano lo stadio più bello d’Europa e lo ripeto anche oggi. Vogliamo avere uno stadio stupendo e abbiamo scelto il meglio dell’architettura internazionale. Foster e Manica sono dei grandi architetti, Foster probabilmente è la stella dell’architettura mondiale, e si sono già cimentati negli stadi. Foster è il responsabile del nuovo Wembley, tempio del calcio, dopo aver abbattuto il vecchio Wembley e averne fatto un meraviglioso stadio. Vogliamo qui fare la stessa cosa. Grande ottimismo e grande fiducia nella politica, sarà il Consiglio Comunale che dovrà varare l’operazione nei prossimi giorni».