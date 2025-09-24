Ligue 1, quarto posto in Champions a rischio: Belgio, Portogallo e Olanda tentano il sorpasso

La stagione 2025/26 delle coppe europee è appena agli inizi, con la Conference League che prenderà il via a inizio ottobre, ma spostando lo sguardo poco più in là si può iniziare a valutare questa stagione come decisiva per le sorti di alcuni campionato.

Un esempio concreto è quello della Francia, che nonostante veda il Paris Saint-Germain ormai saldamente fra le regine d’Europa anche grazie alla prima vittoria assoluta nella competizione avvenuta a maggio scorso, rischia seriamente di perdere il quarto posto in Champions League, che arriva tramite i playoff, dalla stagione 2026/27.

Infatti, l’attuale quinto posto della Francia nel ranking quinquennale della UEFA è a serio rischio qualora le formazioni della Ligue 1 non riuscissero a essere protagoniste, andando in fondo alle competizioni europee, quest’anno. La Francia, dalla prossima stagione, perderà 18,416 punti, il punteggio più alto rispetto alle attuali avversarie che sono Olanda, Portogallo e Belgio, che vogliono provare il sorpasso e aggiudicarsi il quarto posto, sempre tramite playoff, per la Champions 2026/27.

Togliendo i 18,416 punti alla Francia, e i relativi punti della stagione 2021/22 a Olanda (19,200), Portogallo (12,916) e Belgio (6,600), la quinta posizione assoluta del ranking è a serio rischio. Infatti, il vantaggio dal Belgio, complice i pochi punti che le formazioni della Jupiler League hanno raccolto nel 21/22, si assottiglia clamorosamente, diventando pressoché nullo.

E considerando il punteggio già raccolto in questa stagione, le due nazioni sono pressoché alla pari e si giocheranno il tutto per tutto in questa stagione, con i francesi che hanno a disposizione sette squadre, mentre i belgi solamente tre che divideranno i punti per cinque, visto che hanno già perso due formazioni. Attualmente la Francia si trova 49,832 con il Belgio a 49,150 punti.

Ma come detto il fatto di avere ancora tutte le sette squadre in corsa nelle rispettive competizioni UEFA, permette alla Francia di avere un discreto vantaggio sul Belgio anche se i punti nel quinquennio, compresa questa stagione, sono pressoché identici. Ma comunque i francesi non possono sbagliare questa stagione in Europa, vista anche la concorrenza di Olanda e Portogallo.

Dando un’occhiata al confronto con queste due federazioni, la situazione in vista della stagione 2026/27, considerano i punti raccolti in questa stagione appena iniziata, è la seguente:

Francia – 49,832 punti (7/7 squadre)

Belgio – 49,150 punti (3/5)

Portogallo – 44,950 punti (4/5)

Olanda – 42,666 punti (6/6)

Detto del confronto diretto con il Belgio, più impegnativo, anche se hanno meno punti, è quello con Portogallo e Olanda, visto anche il livello delle rispettive squadre. Soprattutto le olandesi sono squadre che da anni fanno bene in Europa, come dimostrato in Champions League lo scorso anno quando ai playoff Feyenoord e PSV hanno eliminato rispettivamente Milan e Juventus. Da tenere d’occhio anche Europa League e Conference League, dove le vittorie nella prima fase valgono come in Champions, ma poi hanno punti bonus diversi con l’avanzare dei rispettivi tornei.