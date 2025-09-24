Nizza Roma in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Nizza Roma in streaming gratis.

Le due squadre scendono in campo per la prima giornata della fase campionato di Europa League 2025/26.

Nizza Roma in streaming gratis – L’Europa League è su Sky

La terza competizione più importante a livello di club in Europa sarà visibile su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Insieme a NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), la pay tv di Comcast trasmetterà in esclusiva tutte le partite della stagione 2024/2025, fino alla finale di Istanbul del 20 maggio 2026. Tutti i match delle squadre italiane saranno riservati esclusivamente agli abbonati, dal momento in cui Sky ha deciso di trasmettere in chiaro una sola sfida a giornata, ma dell’Europa League con il miglior match tra formazioni straniere.

Nizza Roma in streaming gratis – La sfida dei giallorossi solo su Sky

Nizza E Roma scenderanno in campo dello stadio Allianz Riviera, mercoledì 24 settembre 2025, con il fischio di inizio fissato per le ore 21.00.

Nizza Roma in streaming gratis – La programmazione della pay tv di Comcast

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi per entrambi i giorni della prima giornata, con Marco Bucciantini e Federico Zancan il mercoledì e Veronica Baldaccini insieme a Stefano De Grandis il giovedì. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando.