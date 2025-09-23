Juve Next Gen Torres in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Juve Next Gen Torres in streaming gratis.
I ragazzi di Massimo Brambilla scendono in campo per la sesta giornata del girone B di Serie C. La sfida con la Torre è in programma per martedì 23 settembre 2025, con calcio d’inizio fissato per le ore 18.30.
Juve Next Gen Torres in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW
La Serie C è iniziata. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.
La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW, che si conferma come Title Sponsor del torneo.
Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie
agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.
Juve Next Gen Torres in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW
Detto di Juve Next Gen-Torres, la programmazione di Sky per le sfide di campionato di Serie C non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:
MARTEDÌ 23 SETTEMBRE
Ore 18.30
- JUVENTUS NEXT GEN-TORRES
Sky Sport Uno, Sky Sport 255 e NOW
- PIANESE-AREZZO
Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
- TERNANA-PONTEDERA
Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
- CAMPOBASSO-GUBBIO
Sky Sport Max, Sky Sport 253 e NOW
- FORLÌ-VIS PESARO
Sky Sport Mix, Sky Sport 254 e NOW
- GUIDONIA MONTECELIO-RIMINI
Sky Sport 256 e NOW
Ore 20.45
- PERUGIA-SAMBENEDETTESE
Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
- BRA-LIVORNO
Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
- ASCOLI-PINETO
Sky Sport Max, Sky Sport 253 e NOW
- CARPI-RAVENNA
Sky Sport Mix, Sky Sport 254 e NOW
MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE
Ore 18.30
- SALERNITANA-AUDACE CERIGNOLA
Sky Sport Calcio, Sky Sport 256 e NOW
- FOGGIA-CASERTANA
Sky Sport Max, Sky Sport 257 e NOW
- COSENZA-GIUGLIANO
Sky Sport Mix, Sky Sport 258 e NOW
- SIRACUSA-POTENZA
Sky Sport 253 e NOW
- SORRENTO-CASARANO
Sky Sport 254 e NOW
- CAVESE-LATINA
Sky Sport 255 e NOW
Ore 20.30
- TRAPANI-CATANIA
Sky Sport Mix, Sky Sport 259 e NOW
Ore 20.45
- ATALANTA U23-CROTONE
Sky Sport Calcio, Sky Sport 256 e NOW
- AZ PICERNO-BENEVENTO
Sky Sport Max, Sky Sport 257 e NOW
- MONOPOLI-TEAM ALTAMURA
Sky Sport 258 e NOW
GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE
Ore 18.30
- CITTADELLA-LUMEZZANE
Sky Sport Calcio, Sky Sport 256 e NOW
- ARZIGNANO VALCHIAMPO-ALCIONE MILANO
Sky Sport Max, Sky Sport 257 e NOW
- GIANA ERMINIO-VIRTUS VERONA
Sky Sport Mix, Sky Sport 258 e NOW
- PRO PATRIA-ALBINOLEFFE
Sky Sport 253 e NOW
- RENATE-OSPITALETTO FRANCIACORTA
Sky Sport 254 e NOW
- TRENTO-PERGOLETTESE
Sky Sport 255 e NOW
Ore 20.45
- INTER U23-TRIESTINA
Sky Sport Calcio, Sky Sport 256 e NOW
- UNION BRESCIA-NOVARA
Sky Sport Max, Sky Sport 257 e NOW
- DOLOMITI BELLUNESI-L.R. VICENZA
Sky Sport Mix, Sky Sport 258 e NOW
- PRO VERCELLI-LECCO
Sky Sport 259 e NOW