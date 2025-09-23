Dove vedere Milan Lecce tv streaming: la sfida di Coppa Italia in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Milan Lecce tv streaming, sfida valida per i sedicesimi di Coppa Italia.

Il torneo sponsorizzato da Frecciarossa di Trenitalia e organizzato dalla Lega Serie A ha acquisito sempre maggiore importanza nelle ultime stagioni, dando un posto per l’accesso diretto alla fase a gironi dell’Europa League e innescando una serie di calcoli dei club, anche paradossali (vedi Atalanta nell’edizione passata), che coinvolgevano anche i posti per la Champions e la Conference League. Tra le sfide dei sedicesimi di finale ci sarà anche la gara tra Milan e Lecce.

Dove vedere Milan Lecce tv streaming, il tabellone

Nel tabellone non sono ancora entrate in scena le big che hanno concluso la scorsa Serie A nelle prime otto posizioni: le teste di serie sono Bologna, Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Roma, Fiorentina e Lazio. L’atto conclusivo è previsto come di consueto allo Stadio Olimpico di Roma a maggio. Tutte le sfide sono in gara unica con rigori (senza supplementari) in caso di pareggio nei 90′, dal turno preliminare fino ai quarti. Le semifinali prevedono andata e ritorno, ma con eventuale proroga e penalty. La finale di nuovo in gara unica con supplementari e rigori in caso di parità.

Dove vedere Milan Lecce tv streaming, come seguire la sfida

Tutte le partite dell’edizione 2025/2026 saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sul sito di SportMediaset. Da martedì 23 a giovedì 25 settembre riparte la competizione nazionale con i 16esimi di finale: otto match concentrati in tre giorni, tutti visibili in esclusiva in chiaro

In particolare, la gara tra Milan e Lecce andrà in scena martedì 23 settembre alle 21.00 diretta esclusiva su Italia 1 con telecronaca di Massimo Callegari e commento tecnico di Massimo Paganin.