Lazio Roma in streaming gratis? Segui il match in diretta

Domenica 21 settembre alle 12.30 le due squadre scendono in campo per la quarta giornata di campionato.

Maurizio Sarri (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

La Serie A prosegue con la quarta giornata: Lazio-Roma, in programma domenica 21 settembre alle ore 12.30 allo stadio Olimpico.

Lazio Roma in streaming gratis – Dove vederla in tv e streaming

La sfida sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), la piattaforma streaming di sport che ha, come per la scorsa stagione, sette partite in esclusiva assoluta e tre in co-esclusiva.

Come vedere Lazio Roma su DAZN

  • Gli abbonati DAZN potranno guardare l’incontro su:
  • smart TV compatibili;
  • dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Apple TV e Google Chromecast;
  • console di gioco;
  • smartphone, tablet e PC tramite l’app o il sito ufficiale.

