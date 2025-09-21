Dove vedere Milan Futuro Chievo Verona tv streaming: segui il match in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Milan Futuro Chievo Verona tv streaming, terza giornata del girone B di Serie D, il massimo campionato dilettantistico in Italia.
Dopo una vittoria contro il Pavia e un pareggio con la Leon, continua con uno scontro da Serie A dei primi anni 2000 l’avventura della seconda squadra rossonera, sempre allenata da Massimo Oddo, in Serie D dopo la retrocessione della scorsa stagione, in seguito alla sconfitta ai playout contro la Spal, al primo anno dalla costituzione della formazione Under 23.
Il Milan Futuro è stato inserito nel girone B della Serie D, quello che vede la maggioranza delle formazioni lombarde, ma che vede l’inserimento anche di formazioni fuori regione, per dare un carattere interregionale. Per tornare nel calcio professionistico, la formazione di Oddo è chiamata a vincere il proprio raggruppamento, che vede anche una storica formazione ex Serie A come il Chievo Verona, per evitare il lungo cammino dei playoff che si svolgono sì all’interno del girone, ma che mettono in palio l’unico posto tramite sfide interregionali.
Dove vedere Milan Futuro Chievo Verona tv streaming – Quando si gioca
La partita fra Milan Futuro e Chievo Verona si giocherà allo stadio Chimenti di Solbiate Arno, domenica 21 settembre 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 15.00.
Dove vedere Milan Futuro Chievo Verona tv streaming? Come seguire la sfida
La sfida Milan Futuro- Chievo Verona sarà visibile in Italia in streaming. Infatti, questa sfida è stata scelta dal canale tematico streaming della FIGC, Vivo Azzurro TV che manderà in onda gratuitamente la partita dei giovani rossoneri contro i gialloblù.