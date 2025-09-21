Benevento Atalanta Under 23 in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Benevento Atalanta Under 23 in streaming gratis.

I ragazzi di Salvatore Bocchetti scendono in campo per il recupero della terza giornata del girone C di Serie C. La sfida con il Benevento è in programma per domenica 21 settembre 2025, con calcio d’inizio fissato per le ore 17.00.

Benevento Atalanta Under 23 in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW

La Serie C è iniziata. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.

La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.

Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie

agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.

Benevento Atalanta Under 23 in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW

Detto di Benevento-Atalanta Under 23, la programmazione di Sky, relativa la quinta giornata, non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:

DOMENICA 21 SETTEMBRE

Ore 12.30

PERGOLETTESE-INTER U23

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW ALCIONE MILANO-RENATE

Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW

Ore 15

L.R. VICENZA-PRO PATRIA

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW NOVARA-PRO VERCELLI

Sky Sport 252 e NOW

Sky Sport 252 e NOW LECCO-TRENTO

Sky Sport 253 e NOW

Sky Sport 253 e NOW TEAM ALTAMURA-TRAPANI

Sky Sport 254 e NOW

Sky Sport 254 e NOW CASARANO-CAVESE

Sky Sport 255 e NOW

Ore 17.00

BENEVENTO-ATALANTA U23

Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW

Ore 17.30

GIUGLIANO-SALERNITANA

Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e NOW

Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e NOW POTENZA-AZ PICERNO

Sky Sport 254 e NOW

Sky Sport 254 e NOW TRIESTINA-ARZIGNANO VALCHIAMPO

Sky Sport 255 e NOW

Sky Sport 255 e NOW VIRTUS VERONA-DOLOMITI BELLUNESI

Sky Sport 256 e NOW

Sky Sport 256 e NOW LUMEZZANE-OSPITALETTO FRANCIACORTA

Sky Sport 257 e NOW

Ore 20.30