Pineto Juve Next Gen in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

I giovani bianconeri di Massimo Brambilla sono pronti ad affrontare la quinta giornata del girone B di Serie C.

Massimo Brambilla (Foto: Alessandro Sabattini/Getty Images)

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Pineto Juve Next Gen in streaming gratis.

I ragazzi di Massimo Brambilla scendono in campo per la quinta giornata del girone B di Serie C. La sfida con il Pineto è in programma per sabato 20 settembre 2025, con calcio d’inizio fissato per le ore 15.00.

Pineto Juve Next Gen in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW

La Serie C è iniziata. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.

La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW, che si conferma come Title Sponsor del torneo.

Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie
agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.

Pineto Juve Next Gen in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW

Detto di Pineto-Juve Next Gen, la programmazione di Sky per le sfide di campionato di Serie C non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:

SABATO 20 SETTEMBRE

Ore 15

  • PINETO-JUVENTUS NEXT GEN
    Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW
  • LIVORNO-ASCOLI
    Sky Sport 252 e NOW
  • TORRES-TERNANA
    Sky Sport 253 e NOW
  • SAMBENEDETTESE-CARPI
    Sky Sport 254 e NOW
  • GUBBIO-BRA
    Sky Sport 255 e NOW
  • VIS PESARO-PIANESE
    Sky Sport 256 e NOW

Ore 17.30

  • CATANIA-SORRENTO
    Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW
  • AUDACE CERIGNOLA-FOGGIA
    Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
  • CASERTANA-COSENZA
    Sky Sport 253 e NOW
  • CROTONE-SIRACUSA
    Sky Sport 254 e NOW
  • LATINA-MONOPOLI
    Sky Sport 255 e NOW

DOMENICA 21 SETTEMBRE

Ore 12.30

  • PERGOLETTESE-INTER U23
    Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
  • ALCIONE MILANO-RENATE
    Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW

Ore 15

  • L.R. VICENZA-PRO PATRIA
    Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
  • NOVARA-PRO VERCELLI
    Sky Sport 252 e NOW
  • LECCO-TRENTO
    Sky Sport 253 e NOW
  • TEAM ALTAMURA-TRAPANI
    Sky Sport 254 e NOW
  • CASARANO-CAVESE
    Sky Sport 255 e NOW

Ore 17.00

  • BENEVENTO-ATALANTA U23
    Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW

Ore 17.30

  • GIUGLIANO-SALERNITANA
    Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e NOW
  • POTENZA-AZ PICERNO
    Sky Sport 254 e NOW
  • TRIESTINA-ARZIGNANO VALCHIAMPO
    Sky Sport 255 e NOW
  • VIRTUS VERONA-DOLOMITI BELLUNESI
    Sky Sport 256 e NOW
  • LUMEZZANE-OSPITALETTO FRANCIACORTA
    Sky Sport 257 e NOW

Ore 20.30

  • UNION BRESCIA-GIANA ERMINIO
    Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e NOW
  • ALBINOLEFFE-CITTADELLA
    Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e NOW

