Lecce Cagliari in streaming gratis? Segui il match in diretta

La Serie A prosegue con la quarta giornata: Lecce-Cagliari, in programma venrdì 19 settembre alle ore 20.45 allo stadio Via del Mare.

Lecce Cagliari in streaming gratis – Dove vederla in tv e streaming

La sfida sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), la piattaforma streaming di sport che ha, come per la scorsa stagione, sette partite in esclusiva assoluta e tre in co-esclusiva.

Come vedere Lecce Cagliari su DAZN