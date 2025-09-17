Salernitana Atalanta Under 23 in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Salernitana Atalanta Under 23 in streaming gratis.

I ragazzi di Salvatore Bocchetti scendono in campo per il recupero della terza giornata del girone C di Serie C. La sfida con la Salernitana è in programma per mercoledì 17 settembre 2025, con calcio d’inizio fissato per le ore 20.00.

Salernitana Atalanta Under 23 in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW

La Serie C è iniziata. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.

La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.

Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie

agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.

Salernitana Atalanta Under 23 in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW

Detto di Salernitana-Atalanta Under 23, la programmazione di Sky, relativa al recupero della terza giornata, non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:

MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE

Ore 19

VIRTUS VERONA-INTER U23

Sky Sport Max, Sky Sport 255 e NOW

Ore 20