Il Borussia Dortmund di Niko Kovac non pare di certo in prima fila per la vittoria della Champions League 2025/26. Ma i gialloneri tedeschi sono sicuramente una compagine da rispettare visto il mix di esperienza e talento presente in rosa.
Inoltre, nella finestra estiva di calciomercato sono arrivati a Dortmund talenti come Jobe Bellingham, fratello di quel Jude che in giallonero è esploso prima di approdare al Real Madrid, Fabio Silva, Yan Couto e Carney Chukwuemeka.
Stipendi Borussia Dortmund 2025 2026 – Le cifre
Questi gli stipendi netti dei calciatori del Borussia Dortmund nella stagione 2025/26 (il lordo tra parentesi):
- Niklas Sule – 5,3 milioni netti (10 lordi)
- Serhou Guirassy – 5 milioni (9,5 lordi)
- Gregor Kobel – 4,8 milioni (9 lordi)
- Emre Can – 4,2 milioni (8 lordi)
- Marcel Sabitzer – 4 milioni (7,5 lordi)
- Julian Brandt – 3,7 milioni (7 lordi)
- Fabio Silva – 3,2 milioni (6 lordi)
- Felix Nmecha – 3,2 milioni (6 lordi)
- Carney Chukwuemeka – 3,2 milioni (6 lordi)
- Jobe Bellingham – 3 milioni (5,6 lordi)
- Julian Ryerson – 2,7 milioni (5 lordi)
- Karim Adeyemi – 2,7 milioni (5 lordi)
- Nico Schlotterbeck – 2,5 milioni (4,7 lordi)
- Ramy Bensebaini – 2,4 milioni (4,5 lordi)
- Pascal Gross – 2,2 milioni (4,2 lordi)
- Waldemar Anton – 2,1 milioni (3,9 lordi)
- Maximilian Beier – 2 milioni (3,8 lordi)
- Salih Ozcan – 2 milioni (3,8 lordi)
- Aaron Anselmino – 1 milione (1,9 lordi)
- Yan Couto – 600mila (1,1 milioni lordi)
- Alexander Meyer – 600mila (1,1 lordi)
- Daniel Svensson – 450mila (843mila lordi)
- Almugera Kabar – 150mila (281mila lordi)
- Silas Ostrzinski – 150mila (281mila lordi)
- Julien Duranville – 130mila (243mila lordi)
- Filippo Mane – 100mila (187mila lordi)
- Cole Campbell – 100mila (187mila lordi)
TOTALE – 61,5 milioni netti (115,275 lordi)
Stipendi Borussia Dortmund 2025 2026 – Scadenze contrattuali
Queste le scadenze contrattuali dei giocatori gialloneri nella stagione 2025/26:
- Salih Ozcan – 2026
- Niklas Sule – 2026
- Emre Can – 2026
- Julian Brandt – 2026
- Pascal Gross – 2026
- Alexander Meyer – 2026
- Julien Duranville – 2026
- Aaron Anselmino – 2026
- Marcel Sabitzer – 2027
- Karim Adeyemi – 2027
- Nico Schlotterbeck – 2027
- Ramy Bensebaini – 2027
- Silas Ostrzinski – 2027
- Serhou Guirassy – 2028
- Gregor Kobel – 2028
- Felix Nmecha – 2028
- Waldemar Anton – 2028
- Julian Ryerson – 2028
- Almugera Kabar – 2028
- Filippo Mane – 2028
- Cole Campbell – 2028
- Maximilian Beier – 2029
- Daniel Svensson – 2029
- Carney Chukwuemeka – 2030
- Yan Couto – 2030
- Jobe Bellingham – 2030
- Fabio Silva – 2030