Il Borussia Dortmund di Niko Kovac non pare di certo in prima fila per la vittoria della Champions League 2025/26. Ma i gialloneri tedeschi sono sicuramente una compagine da rispettare visto il mix di esperienza e talento presente in rosa.

Inoltre, nella finestra estiva di calciomercato sono arrivati a Dortmund talenti come Jobe Bellingham, fratello di quel Jude che in giallonero è esploso prima di approdare al Real Madrid, Fabio Silva, Yan Couto e Carney Chukwuemeka.