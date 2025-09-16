Borussia Dortmund, gli stipendi 2025/26: Sule il più pagato

Il monte ingaggi dei tedesci per la stagione 2025/26: ecco tutte le cifre per i giocatori di Kovac.

Il Borussia Dortmund di Niko Kovac non pare di certo in prima fila per la vittoria della Champions League 2025/26. Ma i gialloneri tedeschi sono sicuramente una compagine da rispettare visto il mix di esperienza e talento presente in rosa.

Inoltre, nella finestra estiva di calciomercato sono arrivati a Dortmund talenti come Jobe Bellingham, fratello di quel Jude che in giallonero è esploso prima di approdare al Real Madrid, Fabio Silva, Yan Couto e Carney Chukwuemeka.

Stipendi Borussia Dortmund 2025 2026 – Le cifre

Questi gli stipendi netti dei calciatori del Borussia Dortmund nella stagione 2025/26 (il lordo tra parentesi):

  • Niklas Sule – 5,3 milioni netti (10 lordi)
  • Serhou Guirassy – 5 milioni (9,5 lordi)
  • Gregor Kobel – 4,8 milioni (9 lordi)
  • Emre Can – 4,2 milioni (8 lordi)
  • Marcel Sabitzer – 4 milioni (7,5 lordi)
  • Julian Brandt – 3,7 milioni (7 lordi)
  • Fabio Silva – 3,2 milioni (6 lordi)
  • Felix Nmecha – 3,2 milioni (6 lordi)
  • Carney Chukwuemeka – 3,2 milioni (6 lordi)
  • Jobe Bellingham – 3 milioni (5,6 lordi)
  • Julian Ryerson – 2,7 milioni (5 lordi)
  • Karim Adeyemi – 2,7 milioni (5 lordi)
  • Nico Schlotterbeck – 2,5 milioni (4,7 lordi)
  • Ramy Bensebaini – 2,4 milioni (4,5 lordi)
  • Pascal Gross – 2,2 milioni (4,2 lordi)
  • Waldemar Anton – 2,1 milioni (3,9 lordi)
  • Maximilian Beier – 2 milioni (3,8 lordi)
  • Salih Ozcan – 2 milioni (3,8 lordi)
  • Aaron Anselmino – 1 milione (1,9 lordi)
  • Yan Couto – 600mila (1,1 milioni lordi)
  • Alexander Meyer – 600mila (1,1 lordi)
  • Daniel Svensson – 450mila (843mila lordi)
  • Almugera Kabar – 150mila (281mila lordi)
  • Silas Ostrzinski – 150mila (281mila lordi)
  • Julien Duranville – 130mila (243mila lordi)
  • Filippo Mane – 100mila (187mila lordi)
  • Cole Campbell – 100mila (187mila lordi)

TOTALE – 61,5 milioni netti (115,275 lordi)

Stipendi Borussia Dortmund 2025 2026 – Scadenze contrattuali

Queste le scadenze contrattuali dei giocatori gialloneri nella stagione 2025/26:

  • Salih Ozcan – 2026
  • Niklas Sule – 2026
  • Emre Can – 2026
  • Julian Brandt – 2026
  • Pascal Gross – 2026
  • Alexander Meyer – 2026
  • Julien Duranville – 2026
  • Aaron Anselmino – 2026
  • Marcel Sabitzer – 2027
  • Karim Adeyemi – 2027
  • Nico Schlotterbeck – 2027
  • Ramy Bensebaini – 2027
  • Silas Ostrzinski – 2027
  • Serhou Guirassy – 2028
  • Gregor Kobel – 2028
  • Felix Nmecha – 2028
  • Waldemar Anton – 2028
  • Julian Ryerson – 2028
  • Almugera Kabar – 2028
  • Filippo Mane – 2028
  • Cole Campbell – 2028
  • Maximilian Beier – 2029
  • Daniel Svensson – 2029
  • Carney Chukwuemeka – 2030
  • Yan Couto – 2030
  • Jobe Bellingham – 2030
  • Fabio Silva – 2030

