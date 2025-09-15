Juventus Dortmund dove vederla: orario, canale e diretta tv e streaming

Juventus Dortmund dove vederla? La stagione UEFA Champions League 2025/2026 sta per partire e il primo grande appuntamento per le italiane è fissato a Torino: Juventus-Borussia Dortmund. Una sfida affascinante che segna l’esordio dei bianconeri nella nuova League Phase della competizione più prestigiosa d’Europa.

Quando si gioca Juventus-Borussia Dortmund

La partita è in programma martedì 17 settembre alle ore 21:00 allo Stadium di Torino. Sarà il primo incontro ufficiale della Juventus in questa edizione della Champions League, contro un Borussia Dortmund reduce da una stagione europea da protagonista.

Juventus-Borussia Dortmund: dove vederla in TV

Il match sarà trasmesso in diretta su:

Sky Sport Uno

Sky Sport 252

Sky Sport 4K

Gli abbonati potranno seguire la sfida anche su Diretta Gol, con aggiornamenti in contemporanea dalle altre gare di Champions.

Juventus-Borussia Dortmund in streaming

Per chi preferisce lo streaming, Juventus-Borussia Dortmund sarà disponibile su NOW, la piattaforma on demand di Sky, accessibile da smart TV, PC, tablet e smartphone.

Telecronaca e inviati

La telecronaca di Juventus-Borussia Dortmund sarà curata da Stefano Borghi, con il commento tecnico di Giancarlo Marocchi. A bordocampo ci saranno Gianluca Di Marzio, Francesco Cosatti e Giovanni Guardalà, mentre la voce di Riccardo Gentile accompagnerà la partita su Diretta Gol.

Champions League 2025/2026 su Sky e NOW

Sky trasmetterà 185 partite su 203 in esclusiva, fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Grazie a Diretta Gol, i tifosi potranno seguire fino a 17 incontri contemporaneamente.

Questa settimana toccherà anche alle altre italiane:

Atalanta-PSG mercoledì alle 21:00

mercoledì alle 21:00 Inter-Ajax mercoledì alle 21:00 (anche su Prime Video via Sky Q, Sky Stream e Sky Glass)

mercoledì alle 21:00 (anche su Prime Video via Sky Q, Sky Stream e Sky Glass) Manchester City-Napoli giovedì alle 21:00

La sfida tra Juventus e Borussia Dortmund è un classico del calcio europeo e sarà un test fondamentale per capire le ambizioni bianconere. I tifosi avranno così la possibilità di vivere un grande debutto europeo, tra passione, spettacolo e alta tensione.