Dove vedere Al Nassr Al Kholood tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Al Nassr Al Kholood tv streaming, seconda giornata della Saudi Pro League, il massimo campionato dell’Arabia Saudita.

Continua la nuova stagione del massimo campionato saudita. A scendere in campo ecco la squadra allenata guidata da Cristiano Ronaldo alla caccia ancora del suo primo titolo nazionale da quando è approdato in Medio Oriente, dove ha conquistato la Coppa dei Campioni araba nel 2023.

Dove vedere Al Nassr Al Kholood tv streaming? Quando si gioca

La partita fra Al Nassr e Al Kholood si giocherà al King Saud University Stadium di Riyadh, domenica 14 settembre 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.00.

Dove vedere Al Nassr Al Kholood tv streaming? Come seguire la sfida

La sfida Al Nassr-Al Kholood sarà visibile in Italia sia in chiaro che a pagamento. Infatti, dalla stagione 2025/26 la Saudi Pro League avrà ben due piattaforme a trasmettere le migliori partite. Da una parte la conferma di Sportitalia Solo Calcio (canale 61 del digitale terrestre che ha acquisito i diritti esclusivi in chiaro fino al 2027 per trasmettere in diretta in tv e anche in streaming sul sito della tv di Michele Criscitiello le tre migliori partite per giornata della Saudi Pro League.

Dall’altra parte c’è anche Como TV, la piattaforma streaming a pagamento, che manderà in onda le migliori partite del campionato, specialmente le tre squadre che condividono la stessa proprietà, cioè il fondo sovrano PIF: l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, l’Al Hilal di Simone Inzaghi e l’Al Ittihad campione in carica guidata da Karim Benzema.