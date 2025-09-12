Lazio, decisa la data per l’approvazione del bilancio 2025

La Lazio, guidata dal patron e presidente Claudio Lotito, ha comunicato ufficialmente che il 19 settembre «il Consiglio di Gestione si riunirà per l’esame del progetto di bilancio separato e consolidato al 30 Giugno 2025». Nell’occasione il club biancoceleste sarà chiamato ad approvare i conti della passata stagione, chiusa con il settimo posto in Serie A.

Guardando ai dati del primo semestre, chiuso il 31 dicembre 2024, il fatturato della Lazio è stato pari a 87,5 milioni di euro (contro i 158,8 milioni di euro relativi al periodo chiuso al 31 dicembre 2023, dato spinto dalla partecipazione alla Champions League), mentre i costi sono diminuiti passando a quota 87 milioni di euro (97,2 milioni nel primo semestre della stagione 2023/24).

La differenza tra fatturato e costi è stata così pari a 450mila euro (rispetto ai 61,5 milioni di euro della prima metà del 2024/25). Il risultato netto dopo tasse e oneri finanziari è stato così positivo per 600mila euro circa contro l’utile di 40,1 milioni di euro dei primi sei mesi del 2023/24.