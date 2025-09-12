Dove vedere Roma Torino tv streaming: segui il match in diretta

Domenica 14 settembre alle 12.30 le due squadre scendono in campo per la terza giornata di campionato.

Di
Redazione
Altre notizie
Il calcio in TV
roma
(Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

La Serie A prosegue con un altro match della sua terza giornata: Roma-Torino, in programma domenica 14 settembre alle ore 12.30 allo stadio Olimpico.

Dove vedere Roma Torino tv streaming – Dove vederla in tv e streaming

La sfida sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), la piattaforma streaming di sport che ha, come per la scorsa stagione, sette partite in esclusiva assoluta e tre in co-esclusiva.

Come vedere Roma Torino su DAZN

  • Gli abbonati DAZN potranno guardare l’incontro su:
  • smart TV compatibili;
  • dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Apple TV e Google Chromecast;
  • console di gioco;
  • smartphone, tablet e PC tramite l’app o il sito ufficiale.

Tutta la Serie A Enilive 2025/26 è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva
e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora.