La Coppa Intercontinentale ancora a Doha: PSG in campo il 17 dicembre per la finale

Il prossimo 17 dicembre il Paris Saint-Germain giocherà la finale della Coppa Intercontinentale, arrivata alla sua seconda edizione dopo quella dello scorso anno che ha visto il trionfo del Real Madrid. La formazione di Luis Enrique si può dire che sarà la padrona di casa visto che la FIFA ha confermato Doha (Qatar) come sede dell’ultimo atto dell’ex Mondiale per Club. A riportarlo è il quotidiano francese L’Equipe.

Infatti, la città qatariota è la città natale del presidente dei parigini, Nasser Al Khelaifi. Dall’anno scorso la detentrice della Champions League dovrà giocare solamente la finale, mentre prime le partite da disputare erano due, contro una avversaria ancora da definire.

Da definire anche la sesta e ultima partecipante che sarà la vincente della Copa Libertadores, con la finale che si disputerà a Lima, Perù, il 29 novembre. Definite invece le altre partecipanti:

Al Ahli (Arabia Saudita), vincitrice AFC Champions League

(Arabia Saudita), vincitrice AFC Champions League Cruz Azul (Messico), vincitrice CONCACAF Champions Cup

(Messico), vincitrice CONCACAF Champions Cup Pyramids (Egitto), vincitrice CAF Champions League

(Egitto), vincitrice CAF Champions League Auckland City (Nuova Zelanda), vincitrice OFC Champions League

Il torneo inizierà il 14 settembre con la sfida fra Pyramids e Auckland. La vincente sfiderà poi l’Al Ahli (data da definire). Il 10 dicembre invece ci sarà la sfida fra i detentori della Copa Libertadores e il Cruz Azul. Le due formazioni che passeranno il turno si sfideranno in semifinale in programma il 13 dicembre. La finalissima, come detto, sarà invece il 17 a Doha con il PSG protagonista.