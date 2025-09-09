Dove vedere Cile Uruguay tv streaming? Tutte le info sulla sfida

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Cile Uruguay tv streaming, ultima giornata del gruppo sudamericano per le qualificazione ai Mondiali 2026.

Come sempre sono 10 le nazionali che si affrontano per conquistare un pass per il torneo iridato che si giocherà negli Stati Uniti, in Canada e Messico fra due anni. Ma questa volta, per via dell’allargamento a 48 nazionali, i posti disponibili per le nazionali sudamericane sono ben sei, più eventualmente un altro che sarà messo in palio nello spareggio intercontinentale.

Dove vedere Cile Uruguay tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Cile-Uruguay, match valido per l’ultima giornata del girone sudamericano per le qualificazioni Mondiali, si terrà all’Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos di Santiago del Cile, mercoledì 10 settembre 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 01.30 italiane.

Le qualificazioni sudamericane per i Mondiali 2026 non sono state acquistate da nessuna televisione italiana, che sia free o pay. Ma per gli appassionati del calcio del Sud America, tutte alcune partite valide per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2026, quelle che Argentina, Brasile ed Ecuador disputeranno in casa, saranno trasmesse sul sito ufficiale, e sull’apposita applicazione, di Onefootball. Quindi Cile-Uruguay non sarà visibile in Italia.