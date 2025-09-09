Abodi: «Con lo sport puntiamo ad accrescere la reputazione del nostro Paese»

Il ministro per lo Sport e per i Giovani Andrea Abodi è intervenuto nella giornata odierna in occasione della seconda edizione della “Giornata dello Sport Italiano nel Mondo”, rassegna tematica volta a valorizzare le eccellenze del nostro Paese anche in questo ambito. L’evento si è svolto a Villa Madama, a Roma.

«Celebrare quando si vince è troppo facile, noi vogliamo celebrare l’impegno quotidiano ed è quello che stiamo facendo oggi – ha dichiarato il ministro –. Noi spesso rimaniamo prigionieri della sconfitta, mentre voi atleti già pensate alla sfida successiva, questo anche è il vostro insegnamento. Oggi il primo pensiero è per Giorgio Armani, il secondo per Tajani e la rete diplomatica che in una fase così delicata insieme al sistema della sicurezza veglia e opera per la nostra tranquillità, mentre il terzo è per gli atleti, che ogni giorno si impegnano grazie alla competenza dei loro tecnici».

Sui prossimi grandi appuntamenti sportivi in Italia: «Si è celebrata l’America’s Cup del 2027, ci sono le Olimpiadi invernali del 2028 e tanti altri eventi che ci porteranno agli Europei di calcio del 2032, con tante candidature nel mezzo che ci auguriamo vincenti. La bellezza di questa giornata è che celebra ogni giorno. Puntiamo a qualcosa di ambizioso, accrescere e consolidare la reputazione del nostro Paese, al quale lo sport dà un contributo prezioso perché è l’espressione più evidente di ciò che si semina e si raccoglie».