Non soltanto le sfide della UEFA Champions League. Anche per quanto riguarda Europa League e Conference League, secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, Sky ha infatti deciso che nella stagione 2025726 trasmetterà una partita di una delle due competizioni per club in chiaro per ogni turno, scegliendo la migliore tra quelle che vedono coinvolte le migliori squadre straniere impegnate nei tornei.

Per ogni turno delle due competizioni, il giovedì la pay-tv di Comcast trasmetterà su TV8 il miglior match tra quelli che vedranno in campo le formazioni estere. Confermata quindi anche per i due tornei europei minori, la volontà di “premiare” i propri abbonati, mantenendo a pagamento (su Sky e in streaming su NOW) i match che vedranno coinvolte Bologna e Roma (in Europa League) e la Fiorentina (in Conference League).

Partite Europa League in chiaro – Le date delle competizioni

Le nuove edizioni della Europa League e della Conference League prenderanno il via rispettivamente mercoledì 24 settembre (la prima, con la sua settimana di esclusiva) e giovedì 2 ottobre 2025 (la seconda). Nel caso della Conference League, la settimana di esclusiva è fissata per il 18 dicembre 2025. Di seguito, tutte le date della prima fase di Europa League:

Prima giornata: 24 e 25 settembre 2025 (settimana esclusiva)

Seconda giornata: 2 ottobre 2025

Terza giornata: 23 ottobre 2025

Quarta giornata: 6 novembre 2025

Quinta giornata: 27 novembre 2025

Sesta giornata: 11 dicembre 2025

Settima giornata: 22 gennaio 2026

Ottava giornata: 29 gennaio 2026

Questi invece gli incontri validi per la prima fase della Conference League: