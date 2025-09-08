L’ultimo tassello per quanto riguarda la nuova edizione della UEFA Champions League in tv si può dire sistemato. Anche per la stagione 2025/26, secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, Sky ha infatti deciso che trasmetterà una partita della massima competizione per club in chiaro per ogni turno, scegliendo la migliore tra quelle che vedono coinvolte le migliori squadre straniere che prendono parte al torneo.

La scelta ricalca quella effettuata nella passata stagione, la prima del nuovo ciclo delle coppe europee. Per ogni turno della competizione, martedì o mercoledì la pay-tv di Comcast trasmetterà su TV8 il miglior match tra quelli che vedranno in campo le formazioni estere (fatta eccezione per la sfida in esclusiva su Prime Video, ogni mercoledì). Confermata quindi anche per la nuova stagione la scelta di “premiare” i propri abbonati, mantenendo a pagamento (su Sky e in streaming su NOW) i match che vedranno coinvolte Atalanta, Inter, Juventus e Napoli.

Partite Champions in chiaro – Le date della competizione

Prosegue in questo modo anche nel 2025/26 la struttura della Champions “free”. Fino alla stagione 2023/24, i diritti della sfida in chiaro appartenevano a Mediaset, che trasmetteva la migliore partita del martedì con un’italiana presente. La tv di Cologno Monzese è tuttavia uscita di scena già dalla scorsa stagione e Sky ha acquisito il torneo in esclusiva (fatta eccezione per la sfide di Amazon), optando per offrire tutti i match delle italiane ai propri abbonati, e una parte dello spettacolo del torneo in chiaro.

La nuova edizione della Champions League prenderà il via martedì 16 settembre 2025, con la settimana di “esclusiva” dedicata alla competizione e sfide programmate anche di giovedì. Di seguito, tutte le date della prima fase: