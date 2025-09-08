Israele Italia dove vederla? Questa sera, lunedì 8 settembre 2025, gli Azzurri tornano in campo per un match fondamentale: Israele-Italia, valida per il Gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Il calcio d’inizio è fissato alle 20:45 e la partita si giocherà al Nagyerdei Stadion di Debrecen, in Ungheria, dove Israele disputa le proprie gare interne a causa della situazione politica nel Paese.

Israele Italia dove vederla? Come seguire il match

La buona notizia per i tifosi italiani è che il match sarà trasmesso in chiaro su Rai 1. Non serve quindi alcun abbonamento: basterà sintonizzarsi sul primo canale Rai per seguire la diretta con il commento dedicato.

Israele-Italia in streaming

Chi preferisce lo streaming potrà guardare la partita gratis su RaiPlay, la piattaforma ufficiale Rai accessibile da pc, smartphone, tablet e smart TV. Basta scaricare l’app o collegarsi al sito per assistere all’incontro in tempo reale, senza costi aggiuntivi. In alternativa, diversi portali sportivi seguiranno il match con dirette testuali live, aggiornando minuto per minuto su azioni e risultato.

Israele Italia dove vederla? Perché è un match chiave

Israele-Italia non è una semplice partita di qualificazione: è una sfida chiave per il cammino degli Azzurri. L’Italia, dopo un avvio complicato, cerca punti preziosi per risalire la classifica e tenere vive le speranze di qualificazione diretta. Dall’altra parte Israele punta a consolidare la propria posizione nei piani alti del girone e restare in corsa almeno per i playoff.

Il contesto particolare di Debrecen rende la gara ancora più insolita: nonostante il “campo neutro”, l’atmosfera sarà calda e l’Italia dovrà dimostrare solidità e carattere.

In sintesi, il fischio d’inizio di Israele–Italia è alle 20:45: la partita sarà visibile in TV su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Un appuntamento imperdibile per tutti i tifosi che vogliono sostenere gli Azzurri in questa corsa verso il Mondiale 2026.