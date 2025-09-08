Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Israele Italia tv streaming, gara valida per la sesta giornata delle qualificazioni Mondiali.

Gli Azzurri sono pronti al quarto impegno nelle qualificazioni UEFA per i Mondiali 2026 che si giocheranno fra USA, Canada e Messico. Si tratta della seconda sfida del nuovo commissario tecnico Gennaro Gattuso che ha sostituito così Luciano Spalletti. L’obiettivo dell’Italia è quello di rimanere in scia alla Norvegia e poi giocarsi il tutto per tutto per il primo posto, magari sperando in un inciampo di Haaland e compagni.

Dove vedere Israele Italia tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Israele-Italia, match valido per la sesta giornata delle qualificazioni UEFA per i Mondiali 2026, si terrà al Nagyerdei Stadion di Debrecen (Ungheria), lunedì 8 settembre 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.45.

Le migliori partite delle qualificazioni UEFA per i Mondiali 2026 saranno in onda su Sky Sport (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e il servizio streaming NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Ma come sempre accade le sfide che vedono protagoniste l’Italia di Gennaro Gattuso sono mandate in onda in esclusiva sulla Rai. In particolare, Israele-Italia sarà trasmessa su Rai 1 e in streaming sul servizio dedicato della televisione di Stato RaiPlay.