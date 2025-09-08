Accordo City-Premier: stop alla causa sulle parti correlate

Nella giornata odierna, Manchester City e Premier League hanno raggiunto un accordo in merito al procedimento intentato dal club contro il massimo campionato per le norme introdotte sulle Transazioni con Parti Collegate (APT).

Un accordo che, come si legge nella nota pubblicata dal City, ha come conseguenza «le parti hanno concordato di porre fine al procedimento. Questo accordo mette fine alla controversia tra le parti relativa alle norme APT. Nell’ambito dell’intesa, il Manchester City accetta che le attuali norme APT siano valide e vincolanti».

La vicenda era nata dalla volontà del Manchester City, spalleggiato anche da altri club come il Newcastle, di osteggiare l’entrata in vigore delle norme che impedivano sponsorizzazione, in caso queste siano ritenute fuori mercato, da parti correlate, mentre non si poneva un limite ai versamenti soci, citando il caso Arsenal.