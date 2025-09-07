Dove vedere Italia Turchia: finale Mondiale 2025 di volley femminile

Se hai cliccato su questo articolo, significa che vuoi sapere dove vedere Italia Turchia in tv e streaming. L’Italia del volley femminile è pronta a scrivere una nuova pagina di storia. Le azzurre hanno battuto il Brasile al tiebreak, conquistando l’accesso alla finale dei Campionati del Mondo 2025. Una finale in cui l’Italia si gioca nuovamente il Mondiale, a 23 anni di distanza dall’ultimo titolo mondiale, vinto nel 2002 a Berlino.

Italia in finale dopo la vittoria sul Brasile

Come già nel 2018, la nazionale femminile si giocherà il trofeo iridato, questa volta a Bangkok, con l’obiettivo di arricchire ulteriormente la bacheca di una generazione straordinaria. La semifinale contro il Brasile ha confermato il livello altissimo delle ragazze allenate dal CT Julio Velasco, capaci di contenere la stella Gabi e imporsi con carattere e qualità.

Italia-Turchia, data e orario della finale

L’ultimo atto (scopri sotto dove vedere Italia Turchia) si giocherà domenica 7 settembre alle ore 14:30. In campo ci sarà l’Italia delle 35 vittorie consecutive, delle due VNL vinte e dell’oro olimpico conquistato a Parigi. Dall’altra parte della rete, la Turchia del CT Daniele Santarelli, trascinata dalla fuoriclasse Melissa Vargas.

Si preannuncia una partita spettacolare, tra due delle squadre più forti e vincenti degli ultimi anni. Un appuntamento che promette emozioni fortissime e che potrebbe riportare il titolo mondiale in Italia dopo oltre due decenni.

Dove vedere Italia Turchia in TV e streaming

La domanda che tutti i tifosi si pongono è: dove vedere Italia Turchia? La finale sarà trasmessa in diretta TV e streaming:

Rai 1 (diretta TV)

(diretta TV) Dazn (streaming)

(streaming) Rai Play (streaming gratuito)

(streaming gratuito) VBTV (piattaforma ufficiale volley)

Il fischio d’inizio è fissato per domenica 7 settembre alle ore 14:30. Una data da cerchiare in rosso per tutti gli appassionati di volley e per chi non vuole perdersi la sfida che assegnerà il titolo mondiale.