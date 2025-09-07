Dove vedere Italia Slovenia in tv e streaming: tutte le informazioni

La grande sfida dell’Europeo basket 2025 tra Italia e Slovenia è alle porte. Se ti stai chiedendo dove vedere Italia Slovenia, qui trovi tutte le informazioni per seguire la partita in diretta TV e streaming, senza perdere un istante del duello tra gli Azzurri e Luka Doncic, il fenomeno sloveno.

Luka Doncic: il numero uno della Slovenia

Parlare di Slovenia nel basket significa parlare di Luka Doncic. Il talento NBA ha già superato i 1100 punti con la nazionale slovena, diventando il miglior marcatore di sempre a soli 26 anni. Nei tornei continentali ha una media di 22,5 punti in 21 partite, entrando di diritto tra le leggende del basket europeo come Nikos Galis, Radivoj Korac e Drazen Petrovic. L’Europeo 2025 lo vede protagonista con una media impressionante di 32,4 punti a partita, quindi sapere dove vedere Italia Slovenia è fondamentale per seguire anche la stella dei Los Angeles Lakers.

Italia pronta alla sfida

L’Italia punta su difesa solida e strategia di squadra per contenere Doncic. Con il ritorno di Niang, l’offensiva di Simone Fontecchio, la forza di Momo Diouf e la leadership di Spissu, Pajola (della Virtus Bologna) e capitan Melli, gli Azzurri sono pronti a rendere la vita difficile alla Slovenia. La partita Italia Slovenia sarà un test di intensità, tattica e cuore.

Cosa aspettarsi dalla partita Italia-Slovenia

Gli appassionati possono prepararsi a un match ad alta tensione, con ritmi serrati e momenti decisivi in ogni quarto. L’Italia cercherà di sfruttare le occasioni offensive, mentre la Slovenia punterà sull’estro e il talento di Luka Doncic. Una sfida da non perdere per tutti gli appassionati di basket europeo.

Dove vedere Italia Slovenia in diretta e streaming

Ecco tutte le opzioni se vuoi sapere dove vedere Italia Slovenia:

Tv in chiaro: Rai Sport HD. Commento di Maurizio Fanelli e Sandro De Pol, con Francesca Spazioni Testa e Giacomo “Jack” Galanda in studio. Streaming disponibile su RaiPlay.

Commento di Maurizio Fanelli e Sandro De Pol, con Francesca Spazioni Testa e Giacomo “Jack” Galanda in studio. Streaming disponibile su RaiPlay. Pay-tv: Sky Sport Basket;

Streaming: DAZN, Now e Courtside 1891 FIBA.

Non perdere la possibilità di tifare per gli Azzurri e vivere ogni emozione della partita Italia Slovenia dell’Europeo basket 2025.